Strikt tabu: Ex-Butler enthüllt No-Go in König Charles' Auto

König Charles (77) hat offenbar ganz klare Vorstellungen davon, wie es in seinen Fahrzeugen auszusehen hat – und was dort auf keinen Fall erlaubt ist. Das enthüllte jetzt sein ehemaliger Butler Grant Harrold gegenüber dem Magazin Mirror. Demnach herrsche im Auto des britischen Monarchen eine eiserne Ordnung: Snacks sind im royalen Wagen absolut verboten. "Der König hatte nie Snacks im Auto, weil er wirklich keine Unordnung mag", verriet Harrold. Was hingegen bei jeder Fahrt mit dabei sein muss: Wasserflaschen und Pfefferminzbonbons. "Wir hatten immer Wasserflaschen hinten in den Autos für alle Royals, und normalerweise gab es auch Pfefferminzbonbons, da sie offensichtlich ihre Tage damit verbringen, mit Leuten zu reden", erklärte der Ex-Butler.

Neben den Getränken und den Bonbons gibt es noch einen weiteren festen Bestandteil in Charles' Wagen: ein Kissen zur Rückenstütze auf dem Sitz. Außerdem nutzt der König längere Fahrten laut Harrold konsequent zum Arbeiten. Offizielle Unterlagen habe er dabei stets zur Hand gehabt. "Der König arbeitete fast immer, wenn er irgendwohin gefahren wurde", so der ehemalige Butler.

Besonders lebendig ist Harrold noch eine ganz spezielle Fahrt zum schottischen Landsitz Balmoral in Erinnerung geblieben. Damals saß Charles selbst am Steuer, während der Butler auf der Rückbank Platz nahm. Trotz der holprigen Landstraßen verlief die Fahrt ruhig und unkompliziert. "Er war ein sehr guter Fahrer", erinnerte sich Harrold – der das Erlebnis dennoch als "surrealen Moment" beschrieb. Das Schloss Balmoral ist seit Generationen ein wichtiger Rückzugsort für die britische Königsfamilie. Auch Charles verbringt dort regelmäßig Zeit.

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Imago König Charles III. im August 2025 in Alrewas

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Getty Images König Charles im März 2023

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Getty Images Prinz Charles in Balmoral, August 2022