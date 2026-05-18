Zwölf Stunden: Dieser GZSZ-Star hängt am meisten am Handy

Bei GZSZ spielt das Smartphone derzeit nicht nur in der Handlung eine Rolle. Auch abseits der Dreharbeiten zeigt sich laut RTL, wie präsent das Gerät für viele Darsteller und Darstellerinnen geworden ist. Eine interne Abfrage am Set macht deutlich, wie unterschiedlich die Bildschirmzeiten ausfallen – und welche Gewohnheiten sich im Alltag der Stars etabliert haben. Die Spannbreite reicht von moderater Nutzung bis hin zu Werten, die selbst die Betroffenen überraschen. Am unteren Ende liegt Onno Buß, der im Durchschnitt auf zwei Stunden und 39 Minuten pro Tag kommt. Für ihn bleibt das Handy vor allem ein Kommunikationsmittel, das er bewusst nur punktuell einsetzt.

Andere Teammitglieder verbringen deutlich mehr Zeit am Display. Viele bewegen sich im Bereich von fünf bis sieben Stunden täglich, häufig geprägt durch Social Media. Besonders bei Olivia Marei (36) zeigt sich, wie stark berufliche und private Nutzung ineinandergreifen. Innerhalb einer Woche sammelt sie über zwölf Stunden allein auf Instagram, TikTok und anderen Plattformen. Dazu kommen Drehbuchlektüre, Videoschnitt und der Austausch mit der Community. Für sie ist das Smartphone längst Arbeitsgerät, Notizbuch und mobiles Büro zugleich. Am auffälligsten fällt jedoch der Wert von Timur Ülker (36) aus. Der Schauspieler, der seit Jahren zum festen Ensemble gehört, erreicht an einem einzelnen Tag zwölf Stunden und sieben Minuten Bildschirmzeit. Sein Durchschnitt liegt bei zehn Stunden und 58 Minuten – ein Wert, der ihn klar an die Spitze der internen Liste setzt.

Timur erklärt, dass sein Smartphone für nahezu alle Aufgaben im Alltag unverzichtbar geworden ist. Er nutzt es, um Texte zu lernen, Fotos zu machen, Videos zu schneiden oder organisatorische Dinge wie Steuerunterlagen zu bearbeiten. Gleichzeitig sieht er die Belastung kritisch. "Neun Stunden ist schon wirklich abartig und zwölf Stunden ist noch schlimmer", sagt er offen. In der aktuellen GZSZ-Handlung ist es Serienfigur Paul, gespielt von Niklas Osterloh (37), der das Thema auf den Punkt bringt: Seine Tochter verbringt zu viel Zeit am Handy, ein Handy-Detox muss her. Das empfehlen auch die Stars. Das Smartphone mal zur Seite legen und etwas anderes mit den Liebsten unternehmen.

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ActionPress Timur Ülker und Niklas Osterloh im April 2019

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RTL / Anna Lena Riedel Olivia Marei, Schauspielerin

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Imago Timur Ülker beim 30. RTL Spendenmarathon 2025