Hatte Todesangst: Jenny Frankhauser musste in Notaufnahme

Jennifer Frankhauser (33) sorgte am dritten Advent bei ihren Fans auf Instagram für beunruhigende Nachrichten. Die zweifache Mutter musste in die Notaufnahme, nachdem sie unter erheblichen Beschwerden gelitten hatte. "Ich habe gestern gedacht, ich muss sterben", erklärte die 33-Jährige in ihrer Story. Ihre Symptome umfassten neben starken Schmerzen in Mund, Hals, Ohr und Zunge auch erhebliche Atemprobleme. Die Ärzte vermuteten einen Abszess hinter einer schwer entzündeten Mandel. Trotz der Empfehlung, stationär zu bleiben, entschied sich Jenny für die Genesung zu Hause. Vorher hielt sie Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst und wurde mit einem starken Antibiotikum ausgestattet.

Hinter den Kulissen hatte die Schwester von Daniela Katzenberger (39), die bereits seit einer Woche auf Schmerzmittel angewiesen war, lange gelitten. Der Klinikaufenthalt brachte allerdings Ernüchterung, da in dem Krankenhaus kein Hals-Nasen-Ohren-Spezialist zur Verfügung stand. Der Bereitschaftsarzt half letztlich mit einem wirksamen Medikament. In ihrer Story zeigte sich Jenny bereits wieder etwas optimistischer: "Heute geht es mir dank des Medikaments schon besser." Sie hob hervor, dass eine kühle Süßspeise ihr bei der Linderung der Symptome geholfen habe. "Esst Wassereis", riet sie ihrer Community.

In den letzten Monaten hatte Jenny neben ihren gesundheitlichen Sorgen mit einer ganz anderen Herausforderung zu kämpfen. Während ihre Schwester Dani und ihre Mutter Iris (58) nach wie vor feste Größen im deutschen Fernsehen sind, sah sich die ehemalige Dschungelkönigin verstärkt mit den Erwartungen ihrer Fans konfrontiert. Viele wünschen sich ein TV-Comeback. Jenny zeigte sich zögerlich. "Ich habe irgendwie echt Angst", erklärte sie offen. Besonders die langen Drehtage und die Sorge, ihre Kinder zu sehr zu vermissen, hielten sie von einer Teilnahme an TV-Formaten ab.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Medienpersönlichkeit

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, ihr Freund Steffen und die Kinder Milan und Damian an Weihnachten 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Realitystars Jennifer Frankhauser, Iris Klein, Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia