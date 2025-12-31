Drittes Kind? Jenny Frankhauser spricht über Familienpläne

Jennifer Frankhauser (33) hat ihren Fans jetzt einen sehr privaten Einblick in ihre Familienpläne gegeben. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, ob sich Jenny ein drittes Kind vorstellen kann – und deutete an, dass es diesmal ja vielleicht ein Mädchen werden könnte. Die Reality-TV-Bekanntheit, die mit ihren beiden Söhnen Milan und Damian ihren Alltag teilt, nahm sich Zeit für eine ausführliche Antwort: "Eigentlich hatten wir mit einem dritten Kind abgeschlossen. In letzter Zeit meldet sich dieser Wunsch jedoch wieder – leise, aber spürbar. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch nicht vollständig sind. Ich kann es nicht anders erklären. Gleichzeitig bin ich mir noch nicht sicher."

Zu dem Geschlecht eines möglichen dritten Kindes hat Jenny eine klare Haltung. "Natürlich wünsche ich mir ein Mädchen. Aber ein drittes Kind würde für mich nur dann infrage kommen, wenn ich auch ehrlich Ja zu einem dritten Sohn sage. Ein Kind nur zu bekommen, um ein bestimmtes Geschlecht zu 'hoffen', fühlt sich für mich nicht richtig an", erklärte Jenny und fügte hinzu: "Wenn, dann wünsche ich mir ein drittes Kind – und dann ist es egal, ob Junge oder Mädchen." Abschließend erinnert sie sich: "Ich war immer so gerne schwanger und hatte zwei Traumschwangerschaften und Traumgeburten."

Privat gibt Jenny ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit den beiden Jungs. Gerade bei Damian teilte die Influencerin zuletzt öfter kleine Fortschritte aus dem Kinderzimmer und vom Esstisch – Momente, die zeigen, wie sehr sie das Familienleben erfüllt. Wer Jenny länger verfolgt, kennt ihre Mischung aus Bodenständigkeit und Offenheit: Sie nimmt ihre Community gerne mit, wenn es um Alltagschaos, Meilensteine und Herzmomente geht.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im April 2025

Instagram / jenny_frankhauser Influencerin Jenny Frankhauser mit ihren Kindern Damian und Milan

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, ihr Freund Steffen und die Kinder Milan und Damian an Weihnachten 2024