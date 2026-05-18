Serena Williams reflektiert über Muttersein und Familie

Serena Williams (44) hat in einem Live-Podcast offen über ihr Leben als Mutter gesprochen. Die Tennislegende war kürzlich zu Gast bei einer Live-Aufzeichnung des Podcasts "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson", wo sie mit der ehemaligen First Lady über die Balance zwischen Karriere und Mutterschaft plauderte. Dabei verriet sie, wie stark sie ihre beiden Töchter Olympia und Adira in den Mittelpunkt ihres Alltags stellt. Serena teilt die Mädchen mit ihrem Ehemann Alexis Ohanian (43). "Ich versuche wirklich, eine präsente Mutter zu sein", sagte die Sportlerin. "Und das ist manchmal schwer, besonders mit dem Leben, das wir führen. Aber ich versuche, extrem präsent zu sein."

Im Podcast erklärte Serena, dass sie alles, was sie tut, rund um ihre Kinder plant. Besonders überraschend: Bei ihrer älteren Tochter Olympia ließ sie es sich zur Regel werden, nie länger als 24 Stunden weg zu sein – und das bis ins Schulalter. "Ich war nie länger als 24 Stunden weg", sagte sie gegenüber Michelle Obama (62). "Ich habe Olympia erst verlassen, als sie 6 war, für 24 Stunden. Das war vielleicht ein bisschen extrem, aber das bin ich eben." Heute gilt das noch immer: "Ich bin an 363 von 365 Tagen im Jahr bei ihnen – und ich würde das gegen nichts tauschen", schrieb sie außerdem kürzlich auf Instagram, wo sie anlässlich des Osterwochenendes seltene Familienfotos teilte. Darauf zu sehen: Serena und Alexis gemeinsam mit den beiden Mädchen, alle im floralen Partnerlook.

Serena und Alexis Ohanian, Mitgründer von Reddit, heirateten im November 2017 in New Orleans. Ihre älteste Tochter Olympia kam bereits im September desselben Jahres zur Welt – kurz nachdem Serena die Australian Open gewonnen hatte, zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht wusste, dass sie schwanger war. Tochter Adira wurde im Jahr 2023 geboren. Obwohl die Sportlerin im Jahr 2022 ihren Rückzug vom Profitennis angekündigt hatte, ist sie als Unternehmerin weiterhin aktiv.

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Getty Images Serena Williams, Dezember 2024

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https://www.instagram.com/p/DQb0J1XkQIb/?img_index=1 Serena Williams teilt süßes Mutter-Tochter-Bild mit Tochter Olympia

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrem Mann und den zwei Kindern an Ostern 2026