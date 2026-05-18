Flirten in Vegas: Sofía Vergara mit jungem Mann gesichtet

Sofía Vergara (53) gönnt sich eine heiße Party-Nacht in Las Vegas! Die Schauspielerin wurde am Wochenende bei der Eröffnung des Omnia Day Club im berühmten Caesars Palace gesichtet, wo sie ausgelassen mit mehreren jungen Männern plauderte. Laut Daily Mail zog Sofía in der vollen Location zahlreiche Blicke auf sich, mischte sich mitten unter die Gäste und schien die ausgelassene Stimmung voll zu genießen. Fotos, die dem Portal vorliegen, zeigen, wie die Modern Family-Darstellerin immer wieder das Gespräch mit männlichen Partygästen sucht und sich dabei sichtlich wohlfühlt.

Ein Augenzeuge schildert gegenüber Daily Mail, dass Sofía "in Flirtlaune" gewirkt habe und gut gelaunt mit den Männern lachte. Besonders ein Partygast in einem weißen Hemd stach dabei hervor: Er stand sehr nah bei der Beauty, legte seine Hand an ihre Taille und beugte sich vor, um ihr etwas direkt ins Ohr zu sagen, während die beiden weiter angeregt quatschten. Optisch setzte Sofía an diesem Abend auf einen echten Hingucker-Look: Sie kombinierte ein bauchfreies Animal-Print-Top mit einem passenden, eng anliegenden Rock, der ihre Kurven betonte. Ihr langes Haar trug die Schauspielerin offen in leichten Wellen, die ihr über die Schultern fielen.

Schon vor drei Monaten war die Beauty mit einem anderen Mann in Verbindung gebracht worden. Damals wurde Sofía im legendären Chateau Marmont in Los Angeles mit dem spanischen Schauspieler Manu Vega gesehen. Beim Verlassen des Hotels sollen die beiden die Arme umeinandergelegt haben, dazu gab es einen Kuss auf die Wange. Die vertrauten Gesten heizten sofort die Gerüchteküche an: Läuft da mehr als nur ein lockeres Date?

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Imago Sofia Vergara bei den Finale-Ergebnissen von "America’s Got Talent" im Hotel Dena in Pasadena, 2025

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Instagram / sofiavergara Sofía Vergara in der Wiener Staatsoper 2025

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Getty Images Sofia Vergara auf dem roten Teppich der Vanity Fair Oscar Party, März 2025