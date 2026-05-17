Donald Trump legt seine ungewöhnliche Wellnessroutine offen

Kurz vor seinem 80. Geburtstag am 14. Juni gibt Donald Trump (79) Einblicke in seinen ungewöhnlichen Alltag – und der hat es in sich. Der 47. US-Präsident schläft extrem wenig und trinkt bis zu zwölf Dosen Diät-Cola am Tag. Sein Arzt, Navy Doctor Ronny Jackson, bestätigte dem Magazin Hello! gegenüber: "Ich würde sagen, er schläft vier bis fünf Stunden pro Nacht. Das war wahrscheinlich sein ganzes Leben so. Er ist einfach jemand, der nicht viel Schlaf braucht." Trump selbst erklärte, er gehe typischerweise um 1 Uhr nachts ins Bett und stehe um 5 Uhr morgens auf, um Zeitungen zu lesen, fernzusehen und zu essen.

Was Sport betrifft, setzt der Präsident auf Golf statt Fitnessstudio. Eine Runde über 18 Löcher gilt für ihn als ausreichende Bewegung. Klassische Workouts hält er hingegen für überflüssig. Bei der Unterzeichnung einer Verfügung zur Wiedereinführung eines Sportpreises für Kinder gab er freimütig zu: "Ich trainiere etwa eine Minute pro Tag, maximal. Wenn ich Glück habe." Auf dem Speiseplan stehen vor allem proteinhaltiges Essen und gut durchgebratenes Steak – und gelegentlich ein Quarter Pounder von McDonald's, allerdings ohne Brötchen. Zwischen seiner ersten und zweiten Amtszeit soll er laut ärztlichem Bericht rund neun Kilogramm abgenommen haben. Tabak und Kaffee meidet er nach eigenen Angaben vollständig und hat das sein Leben lang so gehalten.

Trump führt seinen nach eigenen Angaben klaren Kopf und seine Energie unter anderem auf den Verzicht auf Alkohol zurück. Er bezeichnet Schlaf als eine "begrenzte Ressource" und gibt an, seine Energie lieber in die Arbeit zu investieren. Während der Präsident selbst betont, in "perfekter Verfassung" zu sein, werfen Experten zunehmend Fragen auf. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielten medizinische Untersuchungen und die Frage nach seiner neurologischen Gesundheit. Nachdem Politiker wie Tim Walz öffentlich forderten, Trump solle MRT-Befunde offenlegen, reagierte er ausweichend. Er verwies stattdessen auf einen kognitiven Test, den er "perfekt bestanden" habe. Parallel berichteten Medien wie das Wall Street Journal, dass Trump in Meetings gelegentlich einschlafe und vermehrt Blutergüsse an den Händen aufweise.

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