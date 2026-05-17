Yvonne Woelke packt aus: Morddrohungen wegen Eric-Gerüchten

Yvonne Woelke (46) schlägt zurück! Die Reality-Bekanntheit sieht sich derzeit mit Gerüchten über eine angebliche Affäre mit Eric Sindermann (37) konfrontiert – und die Situation bringt sie so sehr an ihre Grenzen, dass sie nun emotional reagiert. "Ich bin Peter niemals fremdgegangen!", stellt sie in mehreren Instagram-Storys unmissverständlich klar. Dabei berichtet sie nicht nur von Beleidigungen aus dem Netz, sondern auch von Schlimmerem. "Leute, ihr wisst gar nicht, was gerade passiert. Ich kriege Morddrohungen", erklärt sie sichtlich aufgewühlt. Sie werde für Dinge beschuldigt, die "einfach nicht wahr" seien.

Besonders die schnellen Verurteilungen durch Fans und Hater scheinen Yvonne dabei zuzusetzen. "Ihr Hater, ihr solltet euch schämen", richtet sie sich in ihrer Instagram-Story direkt an ihre Kritiker. Viele würden nur eine Seite der Geschichte hören und sofort urteilen. Die angebliche Affäre mit Eric bezeichnet sie klar als "Lüge". Dem Realitystar selbst wirft sie vor, die ganze Geschichte gezielt erfunden zu haben. "Er hat unsere Freundschaft verkauft", klagt sie genervt.

Hintergrund der ganzen Aufregung ist eine Aussage, die Eric gegenüber der Bild getätigt hatte: Der 37-Jährige behauptete demnach, im Dezember vergangenen Jahres intim mit Yvonne gewesen zu sein – also zu einem Zeitpunkt, als sie noch offiziell mit Peter Klein liiert war. Bereits damals hatte Yvonne der Darstellung widersprochen und betont, sie finde Eric lediglich nett, mehr aber nicht. Eric hingegen blieb bislang bei seiner Version der Geschichte.

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Collage: AEDT, Imago Yvonne Woelke und Eric Sindermann Collage

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Imago Yvonne Woelke, Februar 2026

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Imago Eric Sindermann, September 2025