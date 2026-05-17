Kylie Jenner packt über ihre Kindheit im Rampenlicht aus

Mit neun Jahren standen plötzlich Kameras im Familienhaus – Kylie Jenner (28) erinnerte sich im Podcast "Therapuss" von Jake Shane jetzt an die Anfänge von Keeping Up with the Kardashians und daran, wie es war, als Kind ins Rampenlicht zu treten. "Sie waren eines Tages einfach im Haus und alle taten so, als wäre das total normal. Also fühlte es sich eigentlich ziemlich natürlich an", erklärte sie über das Kamerateam. Sie schwärmte, dass die Drehtage sie und ihre Liebsten zusammengeschweißt haben: "Es war ein Segen und es gibt so viele schöne Erinnerungen. Der Anfang war der beste."

Besonders bewegt zeigt sich Kylie, wenn sie mit ihrer Schwester Kendall Jenner (30) auf die wilden Teeniejahre zurückblickt. "Da wurden Einkaufszentren geschlossen. Kendall und ich reden oft darüber. Wenn man mittendrin steckt und so jung ist, merkt man gar nicht, was gerade passiert", erklärte sie und ergänzte: "Und dann bist du erwachsen und schaust zurück und denkst: 'Oh mein Gott, wir waren Kinder.'" Die beiden Schwestern schicken sich regelmäßig alte Fotos und Erinnerungen: "Es gibt Fotos, die wir finden und dann denken: Das war verrückt." Als besonders prägendes Erlebnis nannte sie eine Reise nach Australien: "Ich habe in meinem ganzen Leben nie mehr Fans auf einem Haufen gesehen."

"Keeping Up with the Kardashians" lief von 2007 bis 2021 und prägte Kylies Weg vom Reality-TV-Küken zur Unternehmerin. Privat ist die Make-up-Mogulin heute zweifache Mutter. Mit Tochter Stormi (8) schaut sie die alten Folgen gelegentlich gemeinsam, wie sie im Podcast "Big Bro with Kid Cudi" erzählte. Für Kylie steht der enge Zusammenhalt mit ihren Liebsten im Fokus, den sie schon als Kind vor laufender Kamera erlebt hat und den sie nun mit ihrer eigenen kleinen Familie weiterlebt.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

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Getty Images Kris Jenner und ihre Töchter auf dem roten Teppich, 2011

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Instagram / krisjenner Kylie und Kendall Kenner in ihrer Kindheit.