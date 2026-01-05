Bachelor-Paar Chris Bukowski und Anna verkünden Verlobung

Was für ein Jahreswechsel für Bachelor-Fans: Chris Bukowski und Anna Redman haben sich verlobt – und lassen ihre Community an dem großen Moment teilhaben. Der Reality-Star machte an Silvester in vertrauter Zweisamkeit den Antrag, wie beide jetzt auf Instagram bestätigten. "Beste Freundin. Verlobte. Zukünftige Ehefrau.", schrieb Chris am Sonntag, 4. Januar, zu Fotos, die den frisch verlobten TV-Liebling und die frühere Kandidatin strahlend zeigen. Kennengelernt wurden die beiden in Chicago über gemeinsame Freunde, darunter Joe Amabile und Serena Pitt, mit denen sie bis heute verbunden sind.

Der Startschuss für diese Liebe fiel vor fast vier Jahren, als Joe und Serena die Nummern austauschen ließen und damit einen Treffer landeten, wie US Magazin berichtet. Wochenlang wurde über ein mögliches Paar gemunkelt, offiziell machten Chris und Anna ihre Beziehung dann im März 2022 mit einem Posting – seitdem dokumentieren sie gemeinsame Reisen von Costa Rica bis Cabo und kleine Alltagsmomente ebenso wie Geburtstagsgrüße. In einer Fragerunde schwärmte Anna zuletzt offen über ihren Partner: Sie möge einfach "alles" an ihm, verriet sie ihren Followern auf Instagram. Unterstützung kommt nun aus der großen Bachelor-Familie: Unter den Glückwünschen finden sich zahlreiche Kommentare von Kolleginnen und Kollegen aus dem Franchise, die ihre Freude kaum verbergen können.

Persönlich lief es für Chris in der TV-Welt nicht immer geradlinig: Der Dauerbrenner des Bachelor-Universums tauchte in mehreren Ablegern auf, fand sein Happy End aber abseits der Kameras – und nach mancher Enttäuschung. Eine frühere Verlobung aus "Bachelor in Paradise" blieb ohne Happy End, umso bedeutsamer wirkt der entschlossene Schritt mit Anna heute. Beide sind in Chicago verwurzelt, lieben Städtetrips und kleine Auszeiten am Strand. Chris teilt gern humorvolle Captions zu Pärchenfotos, Anna zeigt in Stories ihr Faible für spontane Q&As und intime Einblicke in ihren Alltag. Zusammen wirken sie wie zwei Menschen, die in der Ruhe des Privaten das gefunden haben, was im Fernsehen oft gesucht wird: Vertrautheit, Leichtigkeit und ein Gefühl von Zuhause.

Getty Images Chris Bukowski, US-amerikanischer Reality-TV-Star

Instagram / chrisjbukowski Chris Bukowski macht Anna Redman einen Antrag

Instagram / chrisjbukowski Anna Redman zeigt ihren Verlobungsring