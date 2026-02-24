Bonnie Blue schwanger nach Challenge: 400 Teilnehmer zittern

Nachdem Bonnie Blue (26) ihre Schwangerschaft bekanntgegeben hat, meldet sich nun einer der Teilnehmer ihres kontroversen Events zu Wort. Jak White war einer von 400 Männern, die bei der sogenannten "Breeding Mission" des Models ungeschützten Sex hatten – und könnte somit der Vater des ungeborenen Kindes sein. "Ich dachte, 'Oh Gott, ich war da ja auch dabei'. Ist es meins? Könnte es meins sein? Ich weiß es nicht", erzählte der 20-Jährige gegenüber Us Weekly. Die Möglichkeit, 2026 biologischer Vater zu werden, stand für Jak "nie auf der Liste", doch er betont, dass "schon seltsamere Dinge passiert" seien.

Bei der Veranstaltung wurden von allen Teilnehmern DNA-Proben mittels Mundabstrich genommen, was Bonnie bereits zuvor bestätigt hatte. Jak wartet nun darauf, ob er jemals von Bonnies Team kontaktiert wird, um die Vaterschaft zu klären. "Es ist einfach ein Wartespiel", erklärte er. "Vielleicht muss ich mich bei ihnen melden und fragen, 'Was passiert jetzt? Wie geht es weiter?' Aber ich nehme an, dass sie vielleicht schon jemanden kontaktiert haben. Ich weiß es einfach nicht." Trotz der vielen offenen Fragen bereut er seine Teilnahme nicht: "Wenn es so sein soll, dann ist es so." Eine Nachricht hätte er jedoch für die Influencerin: "Sagt uns, wer der Vater ist. Wir wollen es wissen." Falls er tatsächlich der Vater sein sollte, würde er im Leben des Kindes präsent sein wollen.

Bonnie hatte die Schwangerschaft in einem YouTube-Video verkündet, nachdem sie tagelang in ihrem Urlaub auf Teneriffa krankheitsbedingt im Bett gelegen hatte. Sie klagte über Übelkeit, Erbrechen und starke Migräne. Die Schwangerschaft fällt zeitlich mit ihrer umstrittenen Aktion zusammen, bei der sie vor rund zwei Wochen mit über 400 Männern ohne Verhütung geschlafen hatte. Jak zeigt sich dennoch optimistisch und beschreibt Bonnie als "fantastische Person", die genau wisse, was zu tun sei. "Sie hat das Leben im Griff. Ich bin sicher, dass sie einen Plan dafür hat", sagte er über die 26-Jährige, die seiner Meinung nach eine "großartige Mutter" wäre.

Getty Images Tia Billinger, auch bekannt als "Bonnie Blue"

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Influencerin

Instagram / bonnieblue Bonnie Blue, Internet-Star