Diese paradiesische Liebe sollte nicht für immer halten! In der vergangenen Staffel des US-amerikanischen Datingshow Bachelor in Paradise schien Amor mit seinen Pfeilen nur so um sich geschossen zu haben: Gleich vier Paare verlobten sich am Ende der Sendung. Eines davon waren Katie Morton und Chris Bukowski – doch zur Hochzeit wird es bei den beiden nicht kommen: Die Reality-TV-Stars haben sich getrennt!

Auf ihren Instagram-Kanälen veröffentlichten Katie und Chris jeweils ein Statement, in dem sie das Liebes-Aus bekannt gaben. "Wir haben einen Punkt in unserer Geschichte erreicht, an dem wir uns einig sind, dass es am besten ist, getrennte Wege zu gehen", heißt es in der emotionalen Nachricht. Sie seien glücklich über alles, was sie in ihrem gemeinsamen Kapitel gelernt hätten und würden weiterhin Freunde bleiben wollen: "Wir hoffen auf das, was im Leben und in der Liebe für uns beide kommen wird!"

In der Herzschmerz-Phase bekam Katie direkt liebe Unterstützung von ihrer Rosen-Kollegin: Die Ex-Bachelorette Becca Kufrin (29) bot ihr ihre Schulter zum Ausweinen an: "Ich liebe dich, du starke Frau. Ich halte Wein und Kuscheleinheiten mit meinem Hund Minno für dich bereit!"

Instagram / katieemo Katie Morton und Chris Bukowski

Instagram / chrisjbukowski Chris Bukowski und Katie Morton, bekannt aus "Bachelor in Paradise"

WENN Becca Kufrin, Reality-TV-Star

