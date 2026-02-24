Anrufer wartet: Rätsel um 100.000 Euro Dschungelcamp-Prämie

Mehr als zwei Wochen nach dem Finale des Dschungelcamps wartet ein glücklicher Gewinner noch immer auf 100.000 Euro – und weiß vermutlich nicht einmal davon. Beim Finale am 8. Februar sollte ein Anrufer, der beim Sieg von Gil Ofarim (43) per kostenpflichtigem Telefonat für 50 Cent zum Hörer griff, die fette Prämie abräumen. Doch bis heute ist auf der Gewinnspielseite Winario kein Name veröffentlicht worden. Während andere Gewinner wie Hanna B., die beim großen Dschungel-Wiedersehen am 22. Februar 10.000 Euro abräumte, bereits auf der Homepage ausgezeichnet sind, heißt es beim Finale-Gewinner nur: "An dieser Stelle wird der/die Gewinner/-in des Dschungelcamp-Gewinnspiels vom 08.02.2026 schnellstmöglich veröffentlicht."

Eine RTL-Sprecherin erklärte gegenüber Bild, dass zwar nach Ende des Gewinnspiels ein Gewinner ermittelt wurde, dieser aber noch nicht verifiziert werden konnte. "Leider konnten wir diesen noch nicht verifizieren, sodass noch kein Name veröffentlicht werden konnte", gibt die Sendersprecherin zu verstehen. Dabei müsse klargestellt werden, dass es sich um einen "echten Menschen" gehandelt habe, der teilgenommen hat. Auf die Frage, woran die Verzögerung liegt, antwortete RTL: "Der Gewinner/Die Gewinnerin wurde noch nicht erreicht. Ansonsten gibt es keine offenen Fragen oder andere Optionen." Das benötigte Zeitfenster richte sich auch nach der Erreichbarkeit der Person, und es sei nicht außergewöhnlich, dass es auch mal länger dauere.

Die 19. Staffel des Dschungelcamps wurde von Beginn an von Diskussionen um Votings und Ergebnisse begleitet. Im Netz und in Fankreisen wurde umfangreich spekuliert, dass es möglicherweise eine Beeinflussung der Abstimmungsergebnisse zugunsten von Gil durch den Einsatz von Callcentern oder automatisierten Anrufen gegeben haben könnte. RTL arbeitet nach eigenen Angaben beim Zuschauervoting mit der ONCE GmbH zusammen, einem spezialisierten Dienstleister, der unter anderem auch das Voting für den Eurovision Song Contest betreut. Gil gewann das Finale mit fast 67 Prozent gegen Samira Yavuz (32) und lag bereits seit dem zehnten Camp-Tag mit jeweils mehr als 50 Prozent der Anruferstimmen vorn.

RTL Gil Ofarim, Dschungelkönig 2026

RTL Gil Ofarim, Hubert Fella und Samira Yavuz im Dschungeltelefon, 2026

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt nach der Rückkehr der Dschungelcamp-Kandidaten, 11. Februar 2026