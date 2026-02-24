Kate Walsh verteidigt Spendenaktion für Eric Danes Töchter

Nach dem Tod von Eric Dane (†53) am 19. Februar hat seine frühere Grey's Anatomy-Kollegin Kate Walsh (58) die von Freunden eingerichtete GoFundMe-Spendenaktion für seine beiden Töchter verteidigt. Die Schauspielerin reagierte auf ihrem Instagram-Account auf die Kritik, die im Netz an der Fundraising-Seite für Billie Beatrice Dane (15) und Georgia Geraldine Dane (14) geäußert wurde. Viele Nutzer hatten sich darüber beschwert, dass für die Kinder des verstorbenen Schauspielers überhaupt Geld gesammelt wird, da sie davon ausgingen, dass Eric wohlhabend genug gewesen sei, um seine Töchter finanziell abzusichern. Kate teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto von Eric mit seinen beiden Mädchen, das auch auf der GoFundMe-Seite verwendet wird.

"Viele Menschen stehen unter dem falschen Eindruck, dass Schauspieler reich sind, aber wenn sie durch diese schwächenden Krankheiten gehen, verbrauchen sie ihr Vermögen", schrieb Kate in ihrer Verteidigung der Spendenkampagne. Die Schauspielerin wies darauf hin, dass in einer Zeit, in der ohnehin viel von allen Menschen verlangt werde, um bei verschiedensten Dingen zu helfen, diese Tatsache oft übersehen werde. Sie schloss ihre Nachricht mit den Worten: "Danke, dass ihr überhaupt in Erwägung zieht zu helfen." Eric hatte die beiden Teenager mit seiner Ehefrau Rebecca Gayheart (54).

Die Spendenaktion für die 15-jährige Billie und die 14-jährige Georgia hatte bereits zahlreiche Unterstützer gefunden, darunter auch prominente Namen aus der Unterhaltungsbranche. Das ursprüngliche Spendenziel von 210.000 Euro wurde inzwischen auf 420.000 Euro verdoppelt, nachdem bereits rund 205.000 Euro zusammengekommen waren. Zu den Spendern zählen unter anderem Euphoria-Erfinder Sam Levinson und seine Frau Ashley sowie Brad Falchuk (54). Eric war nach einem Kampf gegen Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, im Alter von 53 Jahren verstorben. Viele seiner ehemaligen "Grey's Anatomy"-Kollegen haben sich bereits mit emotionalen Worten von ihm verabschiedet.

Collage: Michael Kovac Getty Images Entertainment, Getty Images Collage: Kate Walsh und Eric Dane

Imago Eric Dane mit seinen Töchtern Billie Beatrice und Georgia Geraldine bei der Premiere von "Bad Boys: Ride Or Die" in Los Angeles, 2024

Getty Images Schauspielerin Kate Walsh