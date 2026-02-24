Martin Shorts Tochter Katherine (42) stirbt durch Suizid

Martin Short (75) trauert um seine Tochter Katherine. Wie TMZ berichtet, ist sie im Alter von 42 Jahren verstorben. Nach Angaben von Ermittlern gegenüber dem Portal, suizidierte sie sich mit einer Schusswaffe. Am Montag rückte die Polizei von Los Angeles kurz nach 18 Uhr zu ihrem Haus in den Hollywood Hills aus, wo sie tot aufgefunden wurde. Katherine war die Adoptivtochter von Martin und seiner verstorbenen Ehefrau Nancy Dolman, die 2010 nach 30 gemeinsamen Ehejahren verstarb.

Katherine arbeitete als Sozialarbeiterin in Los Angeles und engagierte sich für die gemeinnützige Organisation "Bring Change 2 Mind". Die Stiftung setzt sich dafür ein, Stigmata im Zusammenhang mit psychischen Erkrankungen abzubauen. Obwohl ihr Vater ein berühmter Schauspieler und Comedian ist, hielt sich Katherine größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. In den vergangenen Jahren besuchte sie nur gelegentlich einige Veranstaltungen an der Seite ihres Vaters.

Martin hat neben Katherine noch zwei weitere Kinder: seine zwei Söhne Henry Short und Oliver Patrick Short, die er ebenfalls gemeinsam mit Nancy adoptierte und großzog. Für diesen Samstag ist eine ausverkaufte Show mit seinem langjährigen Freund und Kollegen Steve Martin (80) in Minneapolis geplant. Ob der Schauspieler nach dem tragischen Verlust seiner Tochter bei der Veranstaltung auftreten wird, ist derzeit noch unklar.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Imago Martin Short bei der Premiere der 4. Staffel von "Only Murders in the Building" in Los Angeles, August 2024

Getty Images Martin Short mit Nancy Short und Katherine Short bei der After-Party zu "The Producers" im Hollywood Palladium, 2003