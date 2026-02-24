Pedro Pascal und Rafael zeigen Zuneigung bei Spaziergang

Pedro Pascal (50) und Rafael Olarra genießen derzeit offenbar jede freie Minute gemeinsam – jetzt wurden die beiden erneut bei einem superentspannten Spaziergang in Beverly Hills gesichtet. In der kalifornischen Sonne schlenderten der Schauspieler und der frühere Fußballer Seite an Seite durch Los Angeles und konnten dabei kaum die Finger voneinander lassen. Auf neuen Aufnahmen, die unter anderem TMZ vorliegen, haben sie die Arme eng umeinandergelegt, laufen im Gleichschritt und wirken ganz in sich versunken. Besonders innig wird es, als Pedro seinen Kopf an Rafaels breite Schulter schmiegt und seinen Mund an seinem Nacken ablegt, während die zwei lachend in den Himmel blicken und durch die Straßen ziehen.

Als ein Fotograf die beiden nach dem Stand ihrer Beziehung fragt, bleiben Pedro und Rafael gelassen – und sagen einfach nichts. Die Hollywoodgröße und der Sportler lächeln nur, gehen weiter Arm in Arm und halten ihr Privatleben damit weiterhin strikt unter Verschluss. Klar ist aber: Die beiden verbringen viel Zeit miteinander. In den vergangenen Wochen wurden sie mehrfach gemeinsam gesichtet, etwa bei einem Bummel durch New York oder bei einem Kinobesuch der Neuverfilmung von "Wuthering Heights". Pedro wird nachgesagt, sehr verschlossen zu sein. Doch er gestand im vergangenen Jahr: "Ich bin immer perplex, wenn ich in irgendeinem Medium als 'sehr private Person' bezeichnet werde, denn das ist das Gegenteil von mir", sagte Pedro gegenüber Vanity Fair. "In meinem Privatleben bin ich sehr offen. Ich weiß einfach, dass persönliche Beziehungen eine sehr komplexe Angelegenheit sind, auch ohne dass sie ständig im Rampenlicht stehen."

Rafael wurde einem breiteren Publikum vor allem durch seine damalige Beziehung mit dem walisischen Schauspieler Luke Evans (46) bekannt. Die beiden waren rund eineinhalb Jahre lang ein Paar, bevor Luke die Trennung Anfang Januar 2021 in einem Interview mit The Sunday Times öffentlich machte. Seine Worte damals waren knapp, aber eindeutig: "Es ist, wie es ist" – mehr wollte er dazu nicht sagen. Zuvor hatten sich bereits Spekulationen über ein mögliches Liebes-Aus aufgetan, nachdem die beiden sich gegenseitig auf Instagram entfolgt hatten – um kurz darauf wieder miteinander zu folgen, was die Lage noch unübersichtlicher machte. Ob aus Freundschaft oder mehr: Das Duo Pedro/Rafael hat das Zeug, das Frühjahr 2026 zu dominieren – zumindest in den Schlagzeilen.

Anzeige Anzeige

Collage: Instagram / rafaolarra, Getty Images Collage: Rafael Olarra und Pedro Pascal sollen wohl zusammen sein

Anzeige Anzeige

Getty Images Pedro Pascal, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Pedro Pascal beim Super Bowl in Santa Clara, 2026

Anzeige