Sarah Joelle Jahnel stellt erstmals ihren Partner Harry vor

Sarah Joelle Jahnel (36) gibt endlich Einblicke in ihr neues Liebesglück und stellt ihren Partner vor. Am Rande eines Babybauch-Shootings tritt ihr Freund Harry Conyers erstmals vor die Kamera – obwohl der 26-jährige Brite mit Blitzlicht und Öffentlichkeit normalerweise nichts am Hut hat. Der auf Mallorca geborene und aufgewachsene Harry arbeitet bei einer internationalen Bootsfirma und zog vergangenes Jahr in dasselbe Haus, in dem auch die Realitydarstellerin lebt, wenn sie auf der Insel ist. Mit ihm erwartet Sarah Joelle ihr zweites Kind, einen Sohn, der den Namen Henry tragen soll. Der errechnete Geburtstermin liegt Mitte Mai. Ihre fünfjährige Tochter Lia freut sich bereits auf ihren kleinen Bruder und gibt dem Babybauch immer Küsschen, erzählt die 36-Jährige gegenüber RTL.

Als sich Sarah Joelle und Harry kennenlernten, hatte der Brite keine Ahnung, wen er da vor sich hatte. "Ich war eigentlich froh, dass er davon am Anfang so unberührt war. Jetzt holt es ihn auch völlig ein", erklärte die ehemalige DSDS-Kandidatin. Anders als frühere Partner zeige Harry kein Interesse daran, im Rampenlicht zu stehen. "Mein neuer Partner ist einfach genau das Gegenteil. Er mag mich für die Person, die ich hinter den Kulissen bin und nicht die, die ich im Fernsehen bin oder verkörpere", so Sarah Joelle. Harry seinerseits schwärmt: "Ich liebe sie, wie sie ist. Sie ist meine Lieblingsperson." Die Schwangere beschreibt die Beziehung als erste wirklich gesunde seit rund zehn Jahren und betont, dass sie endlich "Ruhe, Glück, Frieden und kein Bullshit mehr" erlebe.

Die beiden begegneten sich kurz nach Sarah Joelles dramatischem Auftritt in Das Sommerhaus der Stars, wo die Beziehung zu ihrem damaligen langjährigen Partner Ersin vor laufenden Kameras eskalierte. "Lädiert, deprimiert und betrunken" sei sie an jenem Abend in einem Klub auf Mallorca gewesen, als sie ihrem Mitbewohner Harry begegnete. Sie teilten sich ein Taxi nach Hause, verbrachten die Nacht aber nicht zusammen – auch wenn Sarah Joelle nach eigener Aussage aus Versehen in Harrys Zimmer gelandet ist. Am nächsten Tag ging es gemeinsam an den Strand. "Ich habe nichts gesucht, aber ich habe etwas gefunden", sagt die Reality-TV-Darstellerin heute. Nachdem sie Anfang des Jahres erstmals Pärchenfotos mit ihrem neuen Partner auf Instagram geteilt hatte, zeigt sie nun offen ihr Glück mit dem Mann, der ihr die nötige Stärke gibt, alte Wunden zu heilen.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihr Freund, 2025

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar

RTL Ersin und Sarah Joelle Jahnel bei "Das Sommerhaus der Stars"