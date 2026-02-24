Rea Garvey als Special Guest bei "Sing meinen Song"-Schweiz

Rea Garvey (52) wird als internationaler Special Guest bei der Schweizer Version von Sing meinen Song auftreten. Der irische Sänger stattet der Truppe in der siebten Folge der beliebten Musiksendung einen Besuch ab, wie der Sender 3+ bekannt gab. Es ist das erste Mal, dass ein internationaler Gast bei dem erfolgreichsten Musikformat der Schweiz dabei ist. Die neue Staffel startet am 16. März und zeigt unter anderem Singer-Songwriter Bastian Baker (34), Leduc vom Mundart-Duo Lo & Leduc, den singenden Schlagzeuger Nickless, Klangwelten-Künstlerin To Athena, Afro-Fusion-Queen Nicky B Fly sowie Fabienne Erni, Stimmwunder von Eluveitie und Illumishade. Gastgeber ist Dodo, für den es die letzte Staffel als Host sein wird.

Bei seinem Auftritt wird Rea tiefe Einblicke in seine Karriere geben. Der Musiker spricht offen über die schwierigen Anfänge seiner Musikkarriere, als er mit Geldproblemen zu kämpfen hatte und nicht wusste, wo er schlafen sollte. Auch eine kuriose Geschichte aus seiner Vergangenheit wird er preisgeben: wie ein Kondomautomat zu seiner Verhaftung führte. Zudem erzählt er von einem einschneidenden Erlebnis, als eine missratene Halsoperation ihn beinahe die Stimme gekostet hätte. Die Sendung wurde auf Gran Canaria gedreht und läuft ab Montag, dem 16. März, jeweils um 20.15 Uhr auf 3+.

Über acht Folgen hinweg interpretieren die Künstler gegenseitig ihre Songs neu und schaffen dabei ungewöhnliche Kombinationen. Metal-Sängerin Fabienne übernimmt Mundart-Songs von Lo & Leduc, während Bastian erstmals auf Schweizerdeutsch singt. Die Sendung bietet nicht nur musikalische Highlights, sondern auch persönliche Momente: Die Künstler gewähren Einblicke in ihr Privatleben und erzählen Anekdoten aus ihrer Karriere. So berichtet Nickless offen über seine Beziehung zu Social Media und eine Zeit, in der ihm das Auftreten auf der Bühne keinen Spaß mehr machte, während Nicky B Fly schildert, wie ihr Künstlername aus einer schwierigen Mobbingzeit in der Schule entstanden ist.

Getty Images Rea Garvey, Musiker

Getty Images Rea Garvey, Sänger

Getty Images Bastian Baker bei den CMA Awards 2018

