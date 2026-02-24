Bonnie Blue verteidigt Schwangerschaft nach Sex-Challenge

Model Bonnie Blue (26) stößt mit ihrem regen Sexleben weiterhin auf Widerstand. Nachdem die OnlyFans-Darstellerin am Sonntag ihre Schwangerschaft verkündet hatte, die zeitlich mit ihrer umstrittenen Sex-Challenge zusammenfällt – bei dieser soll sie vor rund zwei Wochen mit 400 Männern ungeschützt geschlafen haben –, melden sich nun immer mehr Kritiker zu Wort. Einige User warfen ihr laut The Mirror vor, mit dem sensiblen Thema Schwangerschaft nur Aufmerksamkeit erregen zu wollen – besonders, da Bonnie bereits vor knapp einem Jahr Spekulationen über eine vermeintliche Schwangerschaft befeuert hatte, die sich später als unwahr herausstellten. Auch dieses Mal zweifeln viele in der YouTube-Kommentarspalte wegen des Ultraschalls am Wahrheitsgehalt der Baby-News: "Zwei Wochen nach der Empfängnis wäre auf einem Ultraschallbild noch nichts zu sehen. Überhaupt nichts", konstatiert ein User skeptisch. Frauen, die selbst Fehlgeburten erlitten hatten, äußerten sich besonders empört und bezeichneten ihr Verhalten als "widerlich" und "respektlos".

Doch diesmal beharrt die Influencerin, die ihre ganz persönliche Baby-Challenge am 7. Februar in einer luxuriösen Londoner Villa des verurteilten Betrügers Lord Davenport anging, darauf, dass es echt sei, und antwortete ihren Kritikern laut The Mirror: "Es ist mein Körper, und ich kann Neuigkeiten über meine Schwangerschaft nach Belieben teilen." Und weiter: "Es ist schrecklich, was sie durchgemacht haben, und ich kann wirklich nicht nachvollziehen, was sie erleiden mussten. Aber ich bin nicht der Grund dafür." An die Frauen, die ihr wegen eigener Fehlgeburten Wut entgegenbringen, richtete sie klare Worte: "Dass Frauen wütend auf mich sind, weil sie eine Fehlgeburt hatten, ist falsch. Es macht sich niemand über Fehlgeburten lustig. Was sie erlebt haben, ist herzzerreißend, aber es ist nicht meine Schuld und nicht mein Problem. Wer wütend ist, soll diese Wut woanders ablassen." Allerdings gab Bonnie in der Vergangenheit laut der Tageszeitung bereits zu, bewusst zu provozieren, um ihren Gewinn zu steigern.

In ihrem Video auf YouTube zeigte Bonnie einen positiven Schwangerschaftstest und behauptete, dass das Kind während ihrer "Zuchtmission" gezeugt worden sei: "Es ist halb rosa, halb weiß. Sieht irgendwie aus wie ein Drumstick. Leute, ich bin definitiv schwanger, voll schwanger." Manche Abonnenten glauben, keinen Kontrollstreifen auf dem Test zu sehen. Footage vom viel diskutierten Event zeigt jedenfalls lange Warteschlangen von Männern, die für die Aktion DNA-Proben abgegeben und ihre Kontaktdaten hinterlassen hatten. Bonnie hatte vor der Aktion bereits angekündigt, die Teilnehmer im Falle einer Schwangerschaft zu benachrichtigen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die gebürtige Britin offen über ihren Kinderwunsch gesprochen und erklärt, dass sie mit ihrem Ex-Mann jahrelang versucht habe, schwanger zu werden. Damals gab die umstrittene Pornodarstellerin allerdings an, auf natürlichem Wege nicht schwanger werden zu können und den IVF-Weg gehen zu müssen.

