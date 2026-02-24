Schwanger? Katy Perry und Justin Trudeau dementieren Gerücht

Baby-Spekulationen um Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) – und das nach nicht einmal einem Jahr Beziehung! In Montecito, Kalifornien, wurden die Sängerin und der ehemalige kanadische Premier in einem exklusiven Club gesichtet, dem Coral Casino and Cabana Club. Auf neuen Fotos, die der Daily Mail vorliegen, trägt Katy ein langes, hochgeschlossenes weißes Kleid und hält zusätzlich einen weißen Mantel vor ihren Bauch. Im Netz wird das Outfit sofort als mögliches Versteck für eine angebliche Babykugel gedeutet. Insider bremsen die Gerüchte nun aber deutlich aus und stellen klar: Ein Nachwuchs mit Justin sei aktuell nicht in Sicht.

Gegenüber der Daily Mail betont eine Quelle aus dem Umfeld des Paares, dass die 41-Jährige nicht schwanger sei. "Es gibt seit Kurzem Gerüchte, dass Katy schwanger ist, aber sie ist es nicht", heißt es deutlich. Stattdessen befinde sich das Paar in einem "euphorischen Honeymoon-Modus" und genieße die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern aus früheren Beziehungen. Katy ist bereits Mutter der kleinen Daisy Dove, die aus der Beziehung mit Schauspieler Orlando Bloom (49) stammt. Justin bringt aus der Ehe mit Sophie Grégoire Trudeau (50) drei Kinder mit: Sohn Xavier, Tochter Ella-Grace und Nesthäkchen Hadrien. Laut dem Insider schließen die beiden zwar nicht aus, eines Tages gemeinsamen Nachwuchs zu bekommen, konkrete Pläne gebe es aber nicht – auch Verlobungs- oder Hochzeitsgespräche seien bisher kein Thema.

Privat scheinen Katy und Justin ihren neuen Alltag dennoch immer weiter zu verflechten. Der Politiker hatte sich vor einiger Zeit in Montreal eine historische Villa im schicken Stadtteil Outremont zugelegt – ein stattliches Liebesnest, das er seiner Partnerin bereits persönlich gezeigt haben soll. Gemeinsame Restaurantbesuche in der kanadischen Metropole, Ausflüge nach Japan, bei denen sie sich mit Politikerpaaren ablichten lassen, und entspannte Tage in Kalifornien – all das gehört inzwischen zu ihrem Pärchenprogramm. Während Katy parallel weiter Festivalauftritte in Europa plant und ihre Karriere im Blick behält, konzentriert sich Justin auf sein Familienleben und die Zeit mit der Sängerin und den Kindern. Im Mittelpunkt steht dabei offenbar vor allem eines: den neuen Beziehungsalltag Schritt für Schritt zu genießen, ohne sich von Gerüchten aus dem Konzept bringen zu lassen.

Imago Sängerin Katy Perry und Ex-Premierminister Justin Trudeau beim Weltwirtschaftsforum 2026 in Davos

Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau

Instagram / katyperry Katy Perry und Justin Trudeau, Dezember 2025