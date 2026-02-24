Männlicher Schatten: Laura Maria Rypa musste Polizei rufen

Laura Maria Rypa (30) hat am Montagabend einen gewaltigen Schreckmoment erlebt. Die Influencerin war allein mit ihren beiden Söhnen Leano und Amelio in ihrem Haus in Köln, als sie bemerkte, dass ein Hubschrauber und mehrere Drohnen über ihrer Wohnsiedlung kreisten. Aus einer Nachbarschafts-WhatsApp-Gruppe erfuhr sie, dass die Polizei nach zwei flüchtigen Einbrechern in unmittelbarer Nähe zu ihrem Grundstück suchte. Als ihre Hündin Akira plötzlich an der Haustür anschlug und "komplett ausrastete", ging Laura nach dem Rechten sehen – und erblickte den Schatten eines Mannes direkt an ihrer Haustür. "Ich war allein in diesem Riesenhaus. Ich guck' zur Tür und sehe den Schatten eines Mannes an der Haustür!", schilderte sie die Situation fassungslos in ihrer Instagram-Story am Dienstag.

Die zweifache Mutter, die zuweilen mit ihrem Gewicht hadert, alarmierte daraufhin sofort die Polizei und berichtete von ihrer Beobachtung. Anschließend rief sie "in Panik" ihren Vater an, der ihr riet, die Überwachungskameras zu überprüfen. Auf den Aufnahmen erkannte Laura dann nur einen harmlosen Paketboten, der ihr eine Lieferung vor die Haustür gestellt hatte. Der Vorfall sei ihr im Nachhinein ziemlich "unangenehm" gewesen, verriet sie ihren Followern. Allerdings habe sie so spät abends auch nicht mehr mit einer Lieferung gerechnet. Ihre beiden Söhne bekamen von dem gesamten Trubel übrigens nichts mit – die Jungs schliefen bereits friedlich in ihren Betten.

Dass Laura so panisch reagierte, hat einen ernsten Hintergrund. Die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi (33) musste in der Vergangenheit bereits die unschöne Erfahrung eines Einbruchsversuchs machen, während sie zu Hause war. "Das geht nicht spurlos an einem vorbei", betonte der Social-Media-Star daher auf Instagram. Der dreijährige Leano und der einjährige Amelio sind die gemeinsamen Kinder von Laura und dem Sänger Pietro, die augenscheinlich für friedliches Co-Parenting sorgen. Die Influencerin teilt regelmäßig Einblicke aus ihrem Familienleben mit ihren Fans in den sozialen Medien.

Imago Laura Maria Rypa beim The Ultimate Hype Box-Event in der Rudolf-Weber-Arena, Oberhausen, 04.10.2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, Dezember 2025