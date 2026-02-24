Schwesterliebe: Elle Fanning ehrt Dakota zum 32. Geburtstag

Elle Fanning (27) hat ihrer älteren Schwester Dakota Fanning (32) zum Geburtstag eine besonders liebevolle Botschaft gewidmet. Die Schauspielerin teilte am Montag ein Video auf Instagram, in dem die beiden Schwestern gemeinsam tanzen, um Dakota zu ihrem 32. Geburtstag zu gratulieren. "Unser Lied. Dein Geburtstag. Meine Schwester. Sie ist die coolste Person, die irgendjemand jemals treffen wird, und ich bin diejenige, die das Glück hat, sie mein nennen zu dürfen! Ich liebe dich", schrieb Elle in der Bildunterschrift zu dem emotionalen Post. Dakota reagierte auf die süße Geste ihrer kleinen Schwester und kommentierte: "Liebe dich am meisten!"

Auch andere Prominente schlossen sich den Glückwünschen an. Schauspielerin Reese Witherspoon (49) kommentierte begeistert: "Awww! Liebe das. Alles Gute zum Geburtstag Dakota!" Christina Hendricks (50) gratulierte der "I Am Sam"-Darstellerin ebenfalls in den Kommentaren. Während Elle mit dem Geschwisterpost Herzen sammelt, feiert Dakota parallel auf ihrem eigenen Account: Sie teilte ein zuckersüßes Babyfoto von sich und schrieb dazu, sie mache sich in diesem Jahr "einen richtig guten Wunsch". Außerdem arbeiten die beiden Schwestern derzeit gemeinsam an dem Film "The Nightingale", in dem sie erstmals Seite an Seite vor der Kamera stehen.

Elle sorgt derzeit auch mit einer Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin im norwegischen Drama "Sentimental Value" für Aufsehen. Die beiden scheinen nicht nur privat, sondern auch professionell ein eingespieltes Team zu sein. So erzählte Dakota in einem Interview einmal eine Anekdote darüber, wie Elle sie in einer unangenehmen Situation mit einem früheren Freund kreativ in Schutz nahm – und dabei sogar ein Getränk auf den Mann kleckerte. Eine Schwesternliebe eben, wie sie im Buche steht.

Getty Images Dakota Fanning und Elle Fanning, April 2019

Getty Images Dakota Fanning, Schauspielerin

Getty Images Dakota und Elle Fanning im September 2023