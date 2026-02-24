Marius Borg Høibys Ex macht Mette-Marit weitere Vorwürfe

Nora Haukland hat im Osloer Bezirksgericht als Zeugin im Strafprozess gegen ihren Ex-Freund Marius Borg Høiby (29) ausgesagt und dabei auch seine Mutter Kronprinzessin Mette-Marit (52) belastet. Die Influencerin, die von 2022 bis 2023 mit dem Sohn der Prinzessin liiert war, berichtete vor Gericht von einer unangenehmen Begegnung mit Mette-Marit nach einem Streit mit Marius. Nora schilderte, dass nach einer Auseinandersetzung eine Tür in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Nähe von Gut Skaugum beschädigt worden war. Als die Familie Marius anschließend besuchte und die demolierte Tür sah, habe seine Mutter ihr "einen gehässigen Blick zugeworfen, so als hätte ich das getan", erklärte Nora vor Gericht.

Die Ex des royalen Sohnes sprach auch über Marius' gleichgültiges Verhalten gegenüber dem Ansehen der königlichen Familie. Es sei ihm "völlig egal" gewesen, "wie er sich benahm, ohne Rücksicht auf die Königsfamilie", zitiert Bild aus ihrer Aussage im Zeugenstand. Nora beschrieb zudem Marius' Kontrollverhalten und seine Wutausbrüche, bei denen er regelmäßig Möbel und andere Gegenstände zerstörte. Sie charakterisierte ihren Ex als Mann mit zwei Gesichtern.

Trotz der schwierigen Beziehung hatte Nora das Gefühl, es sei "egoistisch, ihn zu verlassen". Sie habe Marius geliebt und ihm helfen wollen, weshalb sie auch vorgeschlagen hatte, gemeinsam nach Skaugum zu ziehen, in die Nähe seiner Familie. Der Umzug sollte ihm bei seinem massiven Drogenkonsum helfen und ihn von den "Versuchungen" der Stadt fernhalten. Doch statt Besserung fühlte sich Nora nach dem Umzug nur noch "isolierter, kontrollierter" und einsamer. Marius wird vorgeworfen, während der Beziehung sowohl physische als auch psychische Gewalt gegen Nora ausgeübt zu haben.

Anzeige Anzeige

Instagram / norahaukland , Instagram / Det kongelige hoff / NTB Nora Haukland und Prinzessin Mette-Marit

Anzeige Anzeige

Instagram, Getty Images Nora Haukland und Marius Borg Høiby

Anzeige Anzeige

Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016