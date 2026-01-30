Anna Redman zeigt ihren atemberaubenden Verlobungsring

Erster Blick auf den funkelnden Liebesbeweis: Anna Redman zeigt auf Instagram erstmals ihren Verlobungsring – knapp einen Monat, nachdem Chris Bukowski an Silvester auf die Knie ging. In einem Clip führt die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin das Schmuckstück in Nahaufnahme vor und schwärmt, wie perfekt Chris ohne gemeinsame Shoppingtour den Treffer landete. Die Wahl fiel auf ein Vintage-Stück von Andria Barboné Jewelry, ausgesucht ganz aus dem Herzen, wie Anna betont. Der Antrag selbst fand zum Jahreswechsel in romantischer Zweisamkeit statt, jetzt liefert die Reality-Bekanntheit alle Details zum Ring.

Besonders ins Schwärmen gerät Anna beim Schliff: Es ist ein alter Old-Mine-Cut, der den Diamanten wie aus einer anderen Zeit wirken lässt. Der Stein bringt 3,33 Karat auf die Waage, hat VS2-Reinheit und eine Erscheinung, die "rund" wirkt, technisch aber eine besondere Cushion-Form zeigt. Gefasst ist er in einer 12-Krappen-Fassung aus Platin, die auf einem Goldband sitzt – ein Mix, der laut Anna im Kerzenlicht einzigartig funkelt. Die Influencerin erklärt, sie habe bewusst auf Vintage gesetzt: "Kauft, was es schon gibt", sagt sie in dem Clip und unterstreicht, wie sehr sie Chris' Mühe und den Gedanken dahinter schätzt.

Abseits des Rings bleibt ihre Liebesgeschichte der heimliche Star: Anna, bekannt aus der 25. Staffel von "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise", und Chris, der das Franchise bereits seit "Die Bachelorette" mit Emily Maynard Johnson (39) begleitet, wurden 2022 von ihren Freunden Joe Amabile und Serena Pitt verkuppelt. Kurz darauf machten sie ihre Beziehung öffentlich und teilten gemeinsame Momente aus Chicago und von ihren Reisen. Beide pflegen einen engen Freundeskreis aus der Bachelor-Welt, der sie zusammenbrachte und nun sicher auch beim Feiern ihres nächsten Kapitels an ihrer Seite ist.

Getty Images Anna Redman und Chris Bukowski bei der Eröffnung der ersten US-Filiale von Hotel Chocolat in Chicago

https://www.instagram.com/p/DTbsnP2joTj/ Die ehemalige Bachelor- Kandidatin Anna Redman lobte ihren zukünftigen Ehemann Chris Bukowski und seinen Ring.

Instagram / chrisjbukowski Anna Redman zeigt ihren Verlobungsring