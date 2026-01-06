Heimliche Trauung: Zach Bryan und Sam teilen Hochzeitsfotos

Zach Bryan (29) und seine Samantha haben neue, sehr persönliche Einblicke in ihre heimliche Trauung in Spanien geteilt. Auf Instagram veröffentlichte Samantha Fotos, aufgenommen in einer prunkvollen Kirche, in der die beiden umgeben von einem Blumenmeer ihre Gelübde sprachen. Eine Aufnahme geht besonders ans Herz: Auf dem Bild sieht man Zach, wie er sich die Tränen aus dem Augenwinkel wischt. Neben veröffentlichten Porträts, auf denen die beiden Seite an Seite strahlen, schrieb die Braut nur zwei schlichte Worte in die Bildunterschrift: "forever xx". Die Hochzeit fand laut Page Six bereits im vergangenen Monat statt, nur fünf Monate, nachdem die beiden ihre Beziehung überhaupt erst öffentlich gemacht hatten.

Mehr zu seiner Traumhochzeit verriet Zach in seinen Stories: Besonders gerührt habe ihn, dass Samantha ein sehr persönliches Detail in ihr Brautkleid einbauen ließ. "Samantha hat sich die Mühe gemacht, die Spitze vom Hochzeitskleid meiner Mutter an ihr eigenes Kleid anzubringen", erklärte der Sänger. Damit ehrte die Studentin Zachs verstorbene Mutter. Er bedankte sich mit den Worten: "Das bedeutete mir so viel, Liebling, danke", bei seiner Angetrauten. Die Hochzeit fällt in eine Zeit großer Veränderungen für Zach: In einem längeren Statement im November hatte der Grammy-Gewinner erzählt, dass er inzwischen völlig nüchtern lebe, nachdem er sich mit "andauernder Unzufriedenheit" und "alles erschütternden Panikattacken" auseinandersetzen musste. Einer der Gründe für seinen Entschluss sei "Sammys Glück" gewesen, wie er damals schrieb.

Abseits der Schlagzeilen pflegt das Paar eine Mischung aus Bodenständigkeit und Romantik. Samantha hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Viel ist nicht über sie bekannt, nur, dass sie aus Kalifornien stammt und an der University of Southern California ihren Master in Architektur macht. Auf Social Media setzt sie auf klare, unaufgeregte Botschaften – wie ihren knappen Liebesgruß unter den Hochzeitsfotos. Zach wiederum zeigt in seltenen Momenten, wie wichtig ihm Familie und Rituale sind, vom Bezug zu seiner Mutter bis zu kleinen Gesten der Zuneigung. Bei der Feier in Spanien griff er selbst zum Mikrofon und widmete seiner Frau einen Klassiker – eine intime Liebeserklärung, die zum Stil des Paares passt: wenige Worte, viel Gefühl und Erinnerungen, die ohne große Inszenierung wirken.

Instagram / samanthabryan Zach Bryan und seine Ehefrau Samatha an ihrem Hochzeitstag

Instagram / samanthabryan Zach Bryan und seine Ehefrau Samatha während der Trauung

Getty Images Zach Bryan bei einem Konzert im Nissan Stadium in Nashville, Juni 2024