Zach Bryans Ehefrau ehrte seine Mama mit Hochzeitskleid

Zach Bryan (29) hat geheiratet – und der große Moment war voller Gefühl. Der Country-Sänger gab Samantha Leonard an Silvester in San Sebastián das Jawort. Gefeiert wurde in der Basílica de Santa María del Coro, einem prächtigen Gotteshaus im Herzen der Stadt. Mit dabei: Freunde, Musik – und ein Brautkleid mit einer sehr persönlichen Note. Samantha trug ein weißes Kleid, das ein Stück Spitze aus dem Hochzeitskleid von Zachs verstorbener Mutter in sich trug. Auf Instagram schrieb Zach über diesen besonderen Moment, der ihn zu Tränen rührte, und teilte intime Einblicke aus dem Hochzeitstag.

Das Kleid stammt aus dem Atelier von Cavanagh Baker in New York. Laut der Marke wurden über 30 Yards französische Chantilly-Spitze verarbeitet, dazu kamen 600 mit Spitze überzogene Knöpfe, lange Ärmel und ein sanft geformtes Oberteil – ein Design zwischen Romantik und Handwerkskunst. Den familiären Touch brachte die eingearbeitete Spitze aus dem Kleid seiner Mutter, Annette DeAnn Bryan, die 2016 starb. Zach erklärte auf Instagram, Samantha habe "sich extra darum gekümmert", und er habe "lange geweint", weil es ihm so viel bedeutete. Er postete zudem ein Foto seiner Mutter an ihrem Hochzeitstag und schrieb: "Ich wünschte, du wärst jetzt hier." Zwischen den Schnappschüssen vom Fest zeigte der Sänger auch ein Video seines Auftritts bei der Feier und kündigte im Anschluss das Albumcover seines kommenden Releases "With Heaven on Top" an, das am Freitag erscheinen soll. "Wir sehen uns dann", schrieb er dazu, "hoffe, ihr hasst es nicht".

Abseits der großen Gesten bleibt der Country-Star seinen Fans nah: Schon zuvor hatte er emotionale Momente der Feier geteilt, darunter eine Performance eines Liebesklassikers für seine frisch Angetraute. Dass Familie und Erinnerungen für den Musiker zentral sind, spiegelt sich nicht nur im Brautkleid wider. Zach benannte sein erstes Album "DeAnn" nach seiner Mutter und bewahrt mit kleinen Zeichen ihre Präsenz. Samantha, die abseits der Scheinwerfer meist leise Töne bevorzugt, setzte mit der zarten Spitzen-Geste ein Signal der Verbundenheit. Das Paar zeigte sich nach der Trauung ausgelassen, lachte, posierte und ließ die Musik sprechen – ein Start in die Ehe, der Privates liebevoll mit Bühne und Publikum verbindet.

Instagram / samanthabryan Zach Bryan und seine Ehefrau Samatha an ihrem Hochzeitstag

Instagram / samanthabryan Zach Bryan und seine Ehefrau Samatha während der Trauung

Instagram / zachlanebryan Zach Bryan und seine Frau Samantha Leonard