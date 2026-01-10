Scharfer Diss-Track: Zach Bryan zieht über Ex-Freundin her

Zach Bryan (29) hält sich nicht zurück: Am Freitag hat der Grammy-Gewinner sein neues Album "With Heaven on Top" veröffentlicht – und rechnet darin schonungslos mit seiner Ex Brianna LaPaglia ab. In Songs wie "Skin" und "Plastic Cigarette" reißt er alte Wunden auf, während er zugleich seiner neuen Ehe mit Samantha Leonard besonders liebevolle Zeilen widmet. Die beiden haben vor Kurzem in Spanien geheiratet, die Reise dorthin taucht auch in seinen Texten auf. 25 Tracks hat Zach aufgenommen und produziert. Ab März will er sie laut People auf eine große Welttournee mitnehmen.

Besonders bissig wird es in "Skin", wenn Zach singt: "Ich schneide mir die Haut auf/Und deine werde ich nie wieder berühren." Dazu fragt er: "Liebst du Menschen nur, um am Ende zu gewinnen?" In "Plastic Cigarette" klingt es noch direkter, wenn er eine Begegnung in Queens beschreibt: "Mein Bruder hatte mir geraten, wegzugehen, aber ich glaubte nicht, dass in manchen Leuten, denen man in Queens begegnet, etwas wirklich Böses schlummert." Viele Fans fühlen sich dabei an Brianna erinnert, mit der er 2023 nach einem Konzert in Queens zusammenkam. Gleichzeitig setzt er Samantha liebevolle Denkmäler: In "Runny Eggs" blitzt die Spanien-Story auf, als er "einen Flug nach Pamplona" bucht. "Camper" verweist auf ein "California baby", was auf Samanthas kalifornische Heimat zurückzuführen ist. Neben Liebesbeziehungen verarbeitet der Musiker in seinen Songs aber auch seine Abstinenz und seine Zweifel am Vaterwerden. In "Appetite" heißt es: "Ich habe meinem betrunkenen Arsch gesagt, er soll nüchtern werden" und "Was, wenn ich keine Kinder möchte, die so werden wie ihr Vater?"

Abseits der harten Worte auf dem Album blickt Zach privat auf eine bewegte Zeit zurück. Er und Brianna trennten sich unter unschönen Umständen, denn sie warf dem Musiker emotionalen Missbrauch vor und behauptete, er habe ihr 12 Millionen Dollar und ein Haus geboten, um nicht öffentlich über die Beziehung zu sprechen. Daraufhin zog sich Zach zurück und suchte nach eigenen Aussagen mithilfe eines Therapeuten den Weg aus seiner "toxischen Beziehung zu Alkohol". Samantha gilt vielen Fans inzwischen als ruhender Pol in seinem Leben – ihre Kunst taucht in seinen Posts auf, ihre "spanischen Augen" in seinen Songs. Beide sollen ihre Hochzeit bewusst fernab des großen Medienrummels gefeiert haben und teilen Momente lieber selektiv. Während Zach auf Tour geht und seine neue Musik auf die Bühnen der Welt bringt, steht im Hintergrund also auch eine sehr persönliche Geschichte von Neuanfang, Abstinenz und der Suche nach einem ruhigeren Privatleben, das er nun offenbar lieber in Liedern als in Interviews ausbreitet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Zach Bryan, US-amerikanischer Countrysänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Zach Bryan und Brianna LaPaglia bei den Grammys 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samanthabryan Zach Bryan und seine Ehefrau Samatha an ihrem Hochzeitstag