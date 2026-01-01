Countrystar Zach Bryan bestätigt Hochzeit mit Samantha

Jetzt ist es offiziell: Zach Bryan (29) hat seine Liebe zu Samantha Leonard besiegelt und die Hochzeit selbst auf Instagram bestätigt. Der Country-Star teilte am Mittwoch, dem 31. Dezember, ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem er Samantha auf den Armen trägt, sie im trägerlosen weißen Brautkleid mit federigem Saum, er im Hochzeitslook mit breitem Grinsen im Gesicht. Gefeiert wurde in Spanien, wo sich die beiden das Jawort gaben und anschließend lachend in einem Cabrio davonfuhren. Zu den romantischen Bildern legte Zach noch ein besonderes Highlight nach: ein Video, in dem er bei der Feier Bruce Springsteens Liebesklassiker "Tougher Than The Rest" für seine frisch Angetraute singt.

Auf Instagram hatte der Sänger die Stimmung der Hochzeitstage schon im Vorfeld angeheizt. Bereits am 29. Dezember veröffentlichte Zach einen Clip, in dem er mit Gitarre einen emotionalen Song anstimmt und singt: "Ich habe eine Frau dazu gebracht, sich zu verlieben, und unsere jungen Herzen zum Weinen gebracht. Heute Abend sitze ich in einem Flugzeug nach Spanien." Kurz vor dem großen Tag zeigte er sich mit seinen Kumpels und zitierte in der Bildunterschrift Zeilen aus dem Partyhit "I Gotta Feeling" der Black Eyed Peas. Samantha meldete sich passend dazu in ihren Stories und zeigte die gemeinsame Ankunft im Flugzeug.

Für Zach und Samantha ist der Gang vor den Traualtar der nächste Schritt in einer Beziehung, die erst im August öffentlich wurde. Damals wurden die beiden erstmals miteinander in Verbindung gebracht, nur ein Jahr nach Zachs aufsehenerregender Trennung von Brianna "Chickenfry" LaPaglia. Im Oktober schwärmte der Musiker auf Instagram von Samantha: "Von Stierläufen bis zu all dem Bullshit, heute ist dein Geburtstag und ich liebe dich Samantha Marie." Er feierte sie als Frau, die im Chanel-Schuhwerk kilometerweit wandert, über die Alpen springt und beim Angeln mehr Glück hat als er selbst.

Getty Images Zach Bryan, US-amerikanischer Countrysänger

Instagram / zachlanebryan Zach Bryan und seine Frau Samantha Leonard

Instagram / zachlanebryan Zach Bryan und seine Frau Samantha Leonard

