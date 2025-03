Zeigt Countrysänger Zach Bryan hier seine neue Freundin?

Zach Bryan (28) scheint seine neue Romanze offiziell zu machen. Am Dienstag teilt der Countrystar in seiner Instagram-Story ein paar romantische Aufnahmen, die unter anderem einen atemberaubenden Sonnenuntergang zeigen. Den genießt er aber offenbar nicht allein – auf einem der Bilder steht eine Frau mit dem Rücken zur Kamera am Strand. "Nichts ist besser als ein Halbmarathon um 6 Uhr morgens, eh?", schreibt Zach mit einem Augenzwinkern dazu. Was seine Fans sicher zu Spekulationen anreizt, ist die Tatsache, dass der Musiker das australische Model Hannah Duncan darunter markiert. Sie ist wohl die Frau auf dem Foto. Ob die beiden damit ihre Liebe bestätigen?

Es ist nicht das erste Mal, dass Zach mit Hannah in Verbindung gebracht wird. Die beiden wurden in den vergangenen Wochen immer wieder zusammen gesehen. Unter anderem sollen sie zwei Dates in New York City gehabt haben. Hier sollen die beiden ein Basketballspiel angeschaut haben und dabei offenbar sehr vertraut gewesen sein. Im Anschluss wurden sie in einem Pub in Sydney erwischt. "Das Gerücht war, dass sie ein Date hatten, und sie ist Australierin", verriet ein Insider gegenüber Page Six. Zu einer möglichen Beziehung äußerten sich bisher aber weder Zach noch Hannah.

Zach ist erst seit Oktober vergangenen Jahres wieder Single. Der "Motorcycle Drive By"-Interpret und seine Partnerin Brianna LaPaglia trennten sich nach etwa anderthalb Jahren Beziehung. Das Liebes-Aus blieb aber nicht ohne Skandal, denn kurz danach erhob Brianna schwere Vorwürfe gegen ihren Ex. Die Podcasterin behauptete, der US-Amerikaner habe sie emotional missbraucht. In ihrem Podcast "BFFs" erzählte sie, Zach sei öfter ausgerastet und habe sich dann immer wieder reumütig entschuldigt, bevor der nächste Streit ausbrach. Zudem habe er sie während der ganzen Beziehung betrogen. Nach der Trennung soll der 28-Jährige Brianna mit einer Millionensumme bestochen haben, damit sie Verschwiegenheit bewahre. Bisher ist nicht klar, wie viel Wahrheit in den Anschuldigungen steckt.

Instagram / zachlanebryan Hannah Duncan in Zach Bryans Insta-Story

Getty Images Zach Bryan und Brianna LaPaglia bei den Grammys 2024

