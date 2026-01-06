Sven Martineks Schockbeichte: Alkohol, Drogen und Neuanfang

Sven Martinek (61) hat in der NDR-Sendung "DAS!" eine bewegende Beichte abgelegt. Der Star aus "Morden im Norden" sprach am Dienstagabend in Hamburg mit Moderator Hinnerk Baumgarten (58) über Jahre mit Alkohol und Drogen – und den Moment, der alles veränderte. An seiner Seite saß Kollege Ingo Naujoks (63), mit dem er seit vielen Jahren als TV-Ermittler vor der Kamera steht. Martinek beschrieb seinen radikalen Schritt, den er vor rund sechs Jahren ging: Schluss mit dem exzessiven Leben, Schluss mit der Flucht. "Wenn ich so weitermache, bin ich irgendwann nicht mehr da oder liege in irgendeiner Klinik", merkte der Schauspieler an. Der Abend wurde zur schonungslosen Abrechnung mit der eigenen Vergangenheit und zum Beginn eines neuen Kapitels.

Im Gespräch zeichnete Martinek den Weg aus der Abwärtsspirale nach. "Ich war schon heftig unterwegs, was Alkohol und Drogen und all diese ganzen Sachen anging", räumte er ein. Der Wendepunkt: die Entscheidung für einen klaren Cut, für Verantwortung und Bewusstsein. Besonders schmerzhaft, aber entscheidend, war sein Schritt in Richtung Familie. Aus Angst hatte er den Kontakt zu seinen Kindern lange gemieden – auch zu seiner Tochter Esther Sedlaczek (40) gab es über viele Jahre kein Wort. Dann schrieb er allen ehrliche Briefe über seine Geschichte, seine Fehler, seine Hoffnung auf einen Neuanfang. "Je ehrlicher man ist, desto mehr offene Arme bekommt man", behauptete Martinek sichtlich bewegt. Die Reaktionen gaben ihm Halt. Ehefrau Bianca blieb in dieser Phase an seiner Seite und trug den Wandel mit. Naujoks würdigte den Mut seines Freundes: "Ich war mega stolz auf den Mann an meiner Seite."

Hinter den Kulissen verbindet die beiden Ermittler mehr als die gemeinsame Serie. Vertrauen statt Konkurrenz, Nähe statt Show – so beschreiben sie ihre Zusammenarbeit. "Wir ergänzen uns einfach super", erklärte Martinek. Aus dem persönlichen Umbruch ist inzwischen eine neue Aufgabe gewachsen: Heute begleitet er gemeinsam mit seiner Partnerin Menschen, die vor ähnlichen Entscheidungen stehen und sich Veränderung wünschen. Privat sucht der Schauspieler die Nähe zu seinen Liebsten, pflegt Beziehungen, die lange still waren und setzt auf klare Worte statt Ausweichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sven Martinek bei der Premiere von "Story of God" in München

Anzeige Anzeige

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und ihr Vater Sven Martinek, 2024

Anzeige Anzeige