"Monster": Sven Martinek kämpft mit Fehlern als Frauenheld

Schauspieler Sven Martinek (61) gewährt in einem bewegenden Interview mit RTL tiefe Einblicke in sein Leben und seine Vergangenheit. Der Star aus der Serie "Der Clown" sprach offen darüber, wie schwer es für ihn war, Verantwortung zu übernehmen – insbesondere als Vater von sieben Kindern von sechs verschiedenen Frauen, darunter seine ebenfalls berühmte Tochter, Moderatorin Esther Sedlaczek (39). "Das Schmerzhafte war zu sehen, was für ein Ar***loch in mir stecken kann", erklärte Sven sichtlich emotional, während ihm die Tränen kamen. Der "Morden im Norden"-Darsteller bezeichnete sich selbst als ein "würdeloses Monster", das mit seinem Verhalten anderen viel Leid zugefügt habe.

Inzwischen hat der Schauspieler jedoch sein Leben komplett verändert und sieht die Dinge heute anders. Einen großen Anteil daran hat seine Partnerin Bianca Rütter, mit der er seit 2018 eine Beziehung führt. Wie Bianca im Interview erzählte, sei sie anfangs skeptisch gewesen, ob die Beziehung funktionieren könnte. "Er hat viele Kinder von vielen Frauen, was erst mal abschreckend war", gab sie ehrlich zu. Doch Sven hat sie mit seiner Offenheit und dem sichtbaren Wunsch nach Veränderung überzeugt. Gemeinsam habe das Paar nicht nur gelernt, wie sie selbst schwierige Phasen meistern können, sondern helfe mittlerweile auch als Love-Coach auf Mallorca anderen Paaren dabei, ihre Beziehung zu stärken. Dabei helfe Sven sein "großer Erfahrungsschatz".

Neben der Arbeit an seinem Privatleben widmet sich Sven, der zuletzt eine Gastrolle an Bord des ZDF-Liebesdampfers Das Traumschiff inne hatte, heute vor allem seinen Kindern, zu denen er mittlerweile eine enge Bindung aufgebaut hat. Der gebürtige Magdeburger hatte eine turbulente Vergangenheit, die ihn oft an seine Grenzen brachte – sowohl beruflich in mehr als vier Jahrzehnten vor der Kamera als auch privat: "Ich war nur ein Typ, der nach dem nächsten Kick gesucht hat. Ich war ein Dopamin-Süchtiger. Ich habe lichterloh gebrannt." Doch die Lebenspartnerin an seiner Seite und der neu gewonnene Kontakt zu seinen Kindern haben ihm geholfen, ein neues Kapitel aufzuschlagen, wie er im Interview betonte. Dass er heute so offen über seine Fehler sprechen kann, zeigt, wie weit er gekommen ist – ein beeindruckender Wandel, der viele inspiriert.

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und ihr Vater Sven Martinek, 2024

Chris Emil Janßen / ActionPress Sven Martinek mit Bianca Rütter bei der 20. Movie meets Media Party

