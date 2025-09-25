Sven packt aus: So ist Tochter Esther Sedlaczek als Mama

Einen bedeutenden Karriereschritt machte Esther Sedlaczek (39) im Jahr 2010, als sie über ein Casting zur Sportmoderatorin bei Sky wurde. Nun ist sie nicht nur als Moderatorin der ARD-"Sportschau" aus dem Fernsehen nicht mehr wegzudenken, sondern ist im Juli dieses Jahres obendrein erneut Mutter geworden – und damit rund um die Uhr gefordert. Zusammen mit ihrem Ehemann, der nicht im Rampenlicht steht, hat sie nun drei Kinder: eine Tochter, die 2019 geboren wurde, und zwei Söhne, von denen der erste 2021 zur Welt kam. Über ihre kleine Familie sind kaum Details bekannt, doch ihr Vater, "Morden im Norden"-Darsteller Sven Martinek (61), hat nun beim traditionellen Almauftrieb in der Käfer-Wiesn-Schänke im Gespräch mit Bunte einige Einblicke darin gegeben, wie Esther die Rolle der Mutter in ihrem turbulenten Alltag meistert.

Im Interview zeigte sich Sven überaus stolz auf seine Tochter, die nach nur rund zwei Monaten Babypause wieder ans Mikrofon zurückkehrte. "Sie ist einfach locker, nicht so gluckenmäßig", erklärte er bewundernd und beschrieb Esther als moderne und entspannte Mama. Für ihn persönlich sei es immer wieder ein besonderes – aber auch gewöhnungsbedürftiges – Gefühl, wenn die Kinder ihn liebevoll "Opa" nennen. "Da muss ich immer zweimal hinhören", gab der Schauspieler mit einem Lächeln zu. "Aber es ist ein wunderschönes Gefühl." Gleichzeitig bezeichnete er sich selbst augenzwinkernd als "coolen Opa", der die gemeinsamen Momente mit den Enkeln in vollen Zügen genieße.

Die Beziehung zwischen Sven und Esther ist dabei nicht ganz traditionell: Die beiden hatten erst Kontakt aufgenommen, als Esther 16 Jahre alt war. Wie sie einst im Sky-Format "Meine Geschichte" erzählte, geschah das erste Kennenlernen über ein Telefongespräch. Heute verbindet sie jedoch eine enge und besondere Freundschaft. Sven selbst hat insgesamt sieben Kinder – von sechs verschiedenen Frauen. Unter seinen früheren Partnerinnen finden sich prominente Namen wie Simone Thomalla (60) und Xenia Seeberg (58), während er aktuell mit Bianca Rütter, der Ex-Frau von Hundetrainer Martin Rütter (55), glücklich liiert ist. Trotz seines turbulenten Liebeslebens lege er viel Wert auf einen liebevollen Kontakt zu seiner Familie.

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und ihr Vater Sven Martinek, 2024

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczeks, Mai 2025

Chris Emil Janßen / ActionPress Sven Martinek mit Bianca Rütter bei der 20. Movie meets Media Party