So sieht Weihnachten bei Sven Martineks Großfamilie aus

Schauspieler Sven Martinek (61) gab kürzlich Einblicke, wie ein Weihnachtsfest in einer Familie abläuft, die aus nicht weniger als elf Kindern besteht. Martinek, bekannt aus "Morden im Norden", hat sieben Kinder von sechs verschiedenen Frauen. Auch seine Lebensgefährtin Bianca Rütter, die frühere Ehefrau von Hundeprofi Martin Rütter (55), brachte vier Kinder mit in die Beziehung. Während der Feiertage versammelt sich die Patchworkfamilie allerdings nicht komplett an einem Ort, wie Martinek in einem Interview mit Bunte verriet. Die Kinder führen längst ihre eigenen Leben und verbringen die Festtage oft mit ihren eigenen Familien. Trotzdem hält man Kontakt, sei es durch Anrufe oder Videotelefonie. "Wir sehen nicht alle auf einmal, aber es kommen ein paar Kinder oder wir fahren zu den Müttern", ergänzte Bianca Rütter.

An den Weihnachtsfeiertagen reisen Martinek und seine Partnerin, um den Kontakt zu den verstreut lebenden Familienmitgliedern aufrechtzuerhalten. Doch es bleibt nicht bei Trubel und Besuchen, denn das Paar schafft sich bewusst ruhige Momente zwischen den Jahren. "Die Zeit vor Silvester nutzen wir dann schon für uns", erklärte der Schauspieler. Zu zweit genießen sie entspannte Abende mit gemeinsamen Hobbys wie dem Kochen, Lesen und gelegentlichen Schachpartien. Für sportliche Aktivität sorgt das Padel-Spielen, eine tennisähnliche Sportart, die Sven und Bianca begeistert betreiben. Auch wenn Sven selbstkritisch anmerkt, dass seine Spielkünste noch Luft nach oben hätten, bleibt der Spaß im Vordergrund.

Privat scheinen sich Sven und Bianca bestens ergänzt zu haben. Während er beruflich in der Film- und Fernsehlandschaft etabliert ist, zeigt sich das Paar in der Freizeit als harmonisches Team. Bianca sprach beim Interview liebevoll darüber, dass Sven häufig derjenige ist, der vorliest, während sie gemeinsam zur Ruhe kommen. Trotz der Verantwortung für ihre eigene, bunte Familiengeschichte finden die beiden immer wieder kleine Fluchten aus dem Alltag – eine Balance, die sowohl ihre Beziehung als auch ihr Familienleben prägt. Mit ihren entschleunigten Ritualen und den bewussten Momenten zu zweit zeigen sie, wie ein modernes Familienleben mit Verbindung und individueller Freiheit gelingen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sven Martinek, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Sven Martinek mit Bianca Rütter bei der 20. Movie meets Media Party

Anzeige Anzeige

Instagram / esthersedlaczek Esther Sedlaczek und ihr Vater Sven Martinek, 2024