Sieben Jahre Beziehung: Sven Martinek turtelt auf der Wiesn

Sven Martinek (61) scheint das große Glück in seiner Partnerin Bianca Rütter gefunden zu haben. Beim Almauftrieb am 21. September präsentierte sich das Paar verliebt wie am ersten Tag. Arm in Arm, lachend und küssend posierten sie vor den Kameras und stellten damit ihre Zuneigung deutlich zur Schau. Seit 2018 sind der Schauspieler und Bianca, die Ex-Frau von Hunde-Profi Martin Rütter (55), ein Paar – verliebt sind sie scheinbar noch wie am ersten Tag. Für Bianca war es das erste Mal auf dem Münchner Oktoberfest, doch sie genoss den Tag in ihrem traditionellen Dirndl sichtlich.

Das Geheimnis ihrer überaus harmonisch wirkenden Beziehung verraten sie zwar nicht – dafür aber, wie sie sich fit halten. "Wir trinken keinen Alkohol, das hält uns frisch", schwärmt der Schauspieler gegenüber Bunte. Neben dem Liebesglück mit Bianca sorgt ein anderes Familienereignis bei Sven derzeit für Freude: Im Juli wurde seine Tochter Esther Sedlaczek erneut Mutter und brachte damit sein drittes Enkelkind zur Welt. Die sportbegeisterte ARD-Moderatorin und ihr Mann, der nicht in der Öffentlichkeit bekannt ist, begrüßten nach ihrer Tochter und ihrem ersten Sohn nun einen kleinen Jungen. Zur Wiesn-Zeit wohnen Sven und seine Liebste bei dessen Tochter – wobei der 61-Jährige die Nähe zu seinen Enkeln sehr genießt.

Sven, der vor allem durch seine Rolle in der Serie "Der Clown" bekannt wurde, zeigt sich heute von seiner privaten Seite. Dass er die neuen Abenteuer als "cooler Opa" so sehr genießt, überrascht nicht, da Familie für ihn stets einen hohen Stellenwert hat. Seine Tochter Esther, die nicht nur durch ihre TV-Auftritte, sondern auch als treue Stütze für ihre Familie brilliert, hat offenbar einiges von ihrem Vater übernommen. Es scheint, als habe Sven im Kreise seiner Liebsten sowohl privat als auch beruflich alles erreicht, wovon er träumen kann.

Getty Images Sven Martinek, Schauspieler

Getty Images Sven Martinek und Bianca Rütter, März 2023

Instagram / svenmartinek Sven Martinek und seine Tochter Esther Sedlaczek