Rechnet Kader Loth im Dschungel mit Ex Sven Martinek ab?

Im alljährlichen Dschungelcamp zeigen sich die Stars von einer sehr privaten Seite. Neben Drama und Action kommt es häufig auch zu emotionalen Geständnissen. In wenigen Tagen ist es nun wieder so weit: Die neue Staffel der beliebten Reality-Show geht endlich los. Welche Geheimnisse werden die Stars in diesem Jahr lüften? Einige Fans spekulieren, dass besonders Kader Loth (51) interessante Details ausplaudern könnte. Sie vermuten, die TV-Bekanntheit wird über ihren Ex-Freund Sven Martinek (60) auspacken. Mit dem deutschen Schauspieler war Kader im Jahr 2003 zusammen – doch die Beziehung ging ziemlich unschön in die Brüche.

Nach wenigen gemeinsamen Monaten kam es zwischen dem einstigen Paar zum öffentlichen Liebeszerwürfnis. Der Grund: Sven fing am Set vom Film "Der Clown" eine Affäre mit seiner Schauspielkollegin Xenia Seeberg (57) an. Seine damalige eigentliche Freundin Kader erfuhr davon jedoch nicht von Sven, sondern aus der Zeitung. Darüber war die Big Brother-Kandidatin alles andere als begeistert. "Ich schäme mich, dass ich mit so einem Menschen zusammen war", wütete sie daraufhin im Interview mit Bunte. Ob im Dschungel noch weitere Details ans Licht kommen?

Nicht nur Kader wird die Fans in der diesjährigen Allstar-Staffel vom Dschungelcamp sicherlich gut unterhalten. Denn neben der 51-Jährigen wagen noch zahlreiche weitere interessante Kandidaten das Abenteuer. Mit dabei sind unter anderem die Damen Giulia Siegel (49), Sarah Knappik (37) und Georgina Fleur (34). Zu den männlichen Campern gehören Mola Adebisi (51), Thorsten Legat (55) und David Ortega (38). Auch die Reality-TV-Queen Daniela Büchner (46) und der Unter uns-Star Eric Stehfest (35) werden die Wildnis sicher ordentlich aufmischen.

Christian Marquardt / Getty Images Sven Martinek und Xenia Seeberg auf der Blue Hour Reception Party 2016 in Berlin

RTL / Stefan Gregorowius Der "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden"-Cast

