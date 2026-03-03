Missbrauch: Dax Shepard möchte keine Details preisgeben

Dax Shepard (51) arbeitet derzeit an seinen Memoiren und offenbart darin auch Details zu dem sexuellen Missbrauch, den er in seiner Kindheit erlitt. Im Gespräch mit Musiker Marcus Mumford (39), der in seinem Song "Cannibal" ebenfalls eigene Missbrauchserfahrungen thematisierte, sprach der 51-Jährige in seiner Podcast-Folge von "Armchair Expert" darüber, wie schwierig es für ihn war, seine Geschichte niederzuschreiben. Zwar hatte Dax bereits vor Jahren in seinem Podcast öffentlich darüber gesprochen, dass er als Kind missbraucht wurde, doch die genauen Details wollte er lange für sich behalten. "Die Details sollten immer mir gehören. Ich wollte nicht, dass sich irgendjemand mich dabei vorstellt", erklärte der Schauspieler.

Wie Dax weiter erzählte, benötigte er ganze vier Monate, um diese Erfahrungen für sein Buch aufzuschreiben. "Ich kann beim Schreiben nicht anders, als an Menschen zu denken, die das über mich wissen werden und wie entblößt sich das immer noch anfühlt", gab er zu. Während dieser Zeit sei er emotional sehr aufgewühlt gewesen und habe seltsame Stimmungsschwankungen erlebt. "Ich hatte wirklich merkwürdige Ausbrüche von Emotionen und Launenhaftigkeit. Und ich vergaß, dass das der Grund dafür war", so der "Parenthood"-Darsteller. Nachdem er das Kapitel fertiggestellt hatte, fühlte er sich erleichtert, aber die größte Herausforderung stehe noch bevor: "Ich habe es fertiggestellt, und dass es jetzt dort existiert, fühlt sich an, als wäre mir viel Last von den Schultern genommen. Aber für mich gibt es noch die Hürde, das Buch tatsächlich zu veröffentlichen."

Dax hatte erstmals 2016 in der SiriusXM-Show "The Jason Ellis Show" über den Missbrauch gesprochen und damals enthüllt, dass er im Alter von sieben Jahren von einem 18-jährigen Nachbarn missbraucht wurde. Obwohl er den Missbrauch als "minimal" bezeichnete, glaubt er, dass er dadurch später süchtig wurde. Seine Ehefrau Kristen Bell (45), mit der er seit 2013 verheiratet ist, äußerte sich gegenüber dem Magazin Us Weekly zu seiner Entscheidung, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. "In Wahrheit hat er das vor vielen, vielen Jahren verarbeitet. Es war kein Moment der Enthüllung. Es ist ein Lebensstil, den er lebt, bei dem er ehrlich und mutig ist", erklärte die Schauspielerin damals und ergänzte: "Jedes Mal, wenn jemand eine Verletzlichkeit zugeben kann und es für andere hilfreich sein kann, sollte es getan werden, wenn die Person dazu bereit ist."

Getty Images Dax Shepard, Schauspieler

Getty Images Dax Shepard, Schauspieler und Comedian

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Go Campaign Gala 2025