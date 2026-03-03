Nicole Appleton und Ex Liam Gallagher sind endlich Freunde

Nicole Appleton (51) und Liam Gallagher (53) haben nach 13 Jahren wieder zueinandergefunden – zumindest als Freunde. Die Sängerin von All Saints und der Oasis-Frontmann waren von 2008 bis 2014 verheiratet, bevor ihre Ehe nach einer Affäre von Liam endete. Der Musiker hatte während der Beziehung eine Tochter mit der amerikanischen Journalistin Liza Ghorbani gezeugt, was zur Trennung führte. Jetzt enthüllte Nicole im Podcast "Spinning Plates" von Sophie Ellis-Bextor (46): "Seit einer Weile verstehen wir uns alle wirklich gut, Gene versteht sich gut mit seinem Vater, es ist das Beste." Die Musikerin wirkt erleichtert über die positive Entwicklung ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Mann.

Die Zeit nach der Trennung war besonders schwer für Nicole und ihren gemeinsamen Sohn Gene, der damals erst zwölf Jahre alt war. Im Podcast erinnerte sich die Musikerin daran, wie sie und ihr Sohn sich gegenseitig durch die turbulente Phase halfen. "Als Liam und ich uns trennten, war Gene zwölf. Er hat neben mir geschlafen. Wir saßen nebeneinander und schauten jede Nacht religiös Family Guy", erzählte sie. Nicole beschrieb, wie Gene sich wie ihr Beschützer fühlte und sie in dieser schwierigen Zeit füreinander da waren. Heute ist Gene 24 Jahre alt, hat seine eigene Band Villanelle und begleitete seinen Vater im vergangenen Jahr auf der Oasis-Reunion-Tour rund um die Welt.

Nicole ist mittlerweile mit Stephen Haines verheiratet, einem Manager bei Meta, und hat mit ihm die sechsjährige Tochter Skipper. Gene hat eine besondere Beziehung zu seiner kleinen Halbschwester. "Seine Beziehung zu Skipper ist einfach bezaubernd. Er mag 24 sein und sie sechs, aber er wird für sie sechs. Sie haben die beste Zeit", schwärmte Nicole im Podcast. Auch Liam hat sein privates Glück gefunden und ist inzwischen mit Debbie Gwyther verlobt. Neben Gene hat der Sänger noch drei weitere Kinder: Sohn Lennon aus seiner ersten Ehe mit Patsy Kensit sowie die Töchter Molly und Gemma.

Getty Images Liam Gallagher und Nicole Appleton im Mai 2010

Getty Images Nicole Appleton im Mai 2023

Imago Liam Gallagher und John Squire beim Konzert in London