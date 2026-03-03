Sequel: Brad Pitt kehrt in Tarantino-Erfolgsrolle zurück

Brad Pitt (62) kehrt in seiner Oscar-gekrönten Rolle als Stuntman Cliff Booth zurück. Netflix hat während einer Werbepause des diesjährigen Super Bowl überraschend den ersten Teaser zu "Die Abenteuer von Cliff Booth" veröffentlicht, der Fortsetzung von Quentin Tarantinos (62) preisgekröntem Film "Once Upon a Time in Hollywood". Diesmal wird Brad nicht mehr den Sidekick zu Leonardo DiCaprios (51) Rick Dalton spielen, sondern selbst zum Protagonisten. Die Rolle des Cliff Booth hatte dem Schauspieler 2020 seinen ersten Schauspiel-Oscar als bester Nebendarsteller eingebracht und gilt als eine seiner ikonischsten Rollen der vergangenen 15 Jahre.

Der erste Teaser zeigt Cliff erneut im Hollywood der 70er-Jahre, das sich im Wandel befindet. Zu sehen sind nackte Frauen, Mittelfinger, Waffen und fluchende Menschen – allerdings durch neonfarbiges Gekritzel zensiert. Mit dabei ist Elizabeth Debicki (35), die im ersten Teil noch nicht zu sehen war, sowie Timothy Olyphant (57), der bereits in "Once Upon a Time in Hollywood" mitspielte. Ob Leonardo DiCaprio einen Cameo-Auftritt haben wird, ist bislang nicht bekannt. Der Vorgängerfilm endete damit, dass Booth und Dalton 1969 mehrere Mitglieder der Manson Family umbrachten und dadurch die Ermordung von Sharon Tate (†26) und anderen verhinderten.

Die Regie der Fortsetzung übernimmt David Fincher (64), während Quentin Tarantino das Drehbuch schrieb. David und Brad haben bereits an mehreren Meisterwerken zusammengearbeitet, darunter "Sieben", "Fight Club" und "Der seltsame Fall des Benjamin Button". Quentin selbst hatte David die Zügel überlassen, während er auf der Suche nach seinem zehnten und letzten Projekt als Regisseur ist. Über den genauen Inhalt des Films ist auch nach dem ersten Teaser noch nicht viel bekannt, er dürfte jedoch im Hollywood der 70er-Jahre spielen.

Getty Images Brad Pitt im Juni 2025 in London

Imago Brad Pitt und Leonardo DiCaprio bei der Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Berlin am 1.08.2019

Getty Images Brad Pitt und Quentin Tarantino