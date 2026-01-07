Khloé Kardashian: Keine Lust auf Männer in ihrem Bett

Khloé Kardashian (41) hat klargemacht, dass in ihrem Schlafzimmer derzeit eine strikte Regel gilt: keine Männer im Bett. In einer Fragerunde in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" beantwortete die Reality-TV-Bekannte die Nachfrage, wie sie zu Männern stehe, die im Bett essen. Khloé gab einen überraschend persönlichen Einblick: "Ich habe im Moment viele Gefühle dabei, wenn ein Mann in meinem Bett ist. Ich will niemanden da drin haben", sagte sie und setzte damit eine deutliche Grenze. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Sohn Tatum darf jederzeit zu ihr unter die Decke. "Das ist der einzige Junge, der im Moment in mein Bett darf", erklärte sie im Podcast.

Dass Khloé aktuell Distanz wahrt, kommt nicht aus dem Nichts: Die Unternehmerin war von 2009 bis 2016 mit dem früheren NBA-Profi Lamar Odom (46) verheiratet, die Ehe zerbrach nach Untreuegerüchten und seinem Drogenkonsum. Später führte sie eine On-off-Beziehung mit Tristan Thompson (34) von 2016 bis 2021. Der letzte Versuch endete, als bekannt wurde, dass der Basketballer ein Kind mit einer anderen Frau erwartete.

Privat richtet Khloé ihren Alltag inzwischen stark auf ihre Kinder aus. Tochter True und der kleine Tatum sind ihre Fixpunkte, über die sie im Familienumfeld und in den sozialen Medien offen spricht. Nähe und Geborgenheit spielen dabei eine große Rolle, was sich auch in ihrer "Nur-Tatum-im-Bett"-Regel spiegelt. In "Khloé in Wonder Land" teilt sie regelmäßig kleine Gewohnheiten, erzählt von Kuschelritualen am Abend und davon, wie wichtig es ihr ist, den Tag mit ihren Liebsten ruhig ausklingen zu lassen.

Getty Images Khloé Kardashian, TV-Star

Instagram / khloekardashian Tatum Thompson und Khloé Kardashian, Juli 2025

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024