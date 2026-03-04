Lloyd Klein mit Unbekannter: Neue Liebe nach Jocelyns Tod?

Ein Jahr nach dem Tod von Jocelyn Wildenstein (†84) zeigt sich ihr früherer Partner Lloyd Klein (59) wieder strahlend auf dem Society-Parkett – und diesmal ist er nicht allein unterwegs. Der Modedesigner wurde am Dienstagabend während der Fashion Week bei der Costes-Party in Paris gesichtet, wie Daily Mail berichtet. An seiner Seite: eine unbekannte Begleiterin, mit der Lloyd eng eingehakt die Location verließ. In Jeans, weißem Hemd, schwarzem Blazer und Loafers wirkte der Fashionprofi ganz in seinem Element, während die mysteriöse Frau als sein Plus Eins für Gesprächsstoff unter den Partygästen sorgte. Wer die elegante Dame ist, ist bislang nicht bekannt.

Die Bilder zeigen Lloyd und seine Begleiterin beim Verlassen der Party, Arm in Arm und sichtlich vertraut. Auch der Designer hat sich bisher nicht zu seinem Abenddate geäußert. Fest steht: Für Lloyd ist es ein öffentliches Comeback inmitten der Modewelt, in der er seit Jahren zu Hause ist und zahlreiche prominente Kundinnen ausgestattet hat. Erst zu Jahresbeginn hatte er in einem Gespräch mit Page Six ausführlich über seine verstorbene Partnerin gesprochen und das Leben ohne sie beschrieben. Damals betonte er, wie sehr er Jocelyn vermisse und wie sie nach wie vor sehr präsent in seinem Alltag sei.

Lloyd und Jocelyn waren seit 2003 ein Paar und galten trotz mancher Turbulenzen als festes Gespann in der New Yorker Society- und Modeszene. Nach ihrem plötzlichen Tod in der Silvesternacht 2024 hatte der Designer geschildert, dass sie friedlich im Schlaf gestorben sei und bis zuletzt ein glamouröses Leben geführt habe. Die Beziehung der beiden ging weit über den roten Teppich hinaus: Lloyd berichtete immer wieder, wie eng sie ihren Alltag teilten und wie sehr er versuchte, ihr einen luxuriösen Lebensstil zu erhalten – auch als es finanziell schwieriger wurde. Zugleich wurde bekannt, dass Jocelyn ihn in einer hohen Lebensversicherung bedacht hatte: Er erhielt angeblich 93 Millionen Euro.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Lloyd Klein auf einer Exhibition 2015 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im Oktober 2015

Anzeige