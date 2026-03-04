Schaum und Krone: Paris Hilton wirbt nackt für Beauty-Marke

Paris Hilton (45) zeigt sich wieder einmal von ihrer glamourösen Seite – und zwar splitterfasernackt in der Badewanne! Die Unternehmerin hat auf Instagram eine neue Fotoserie geteilt, in der sie für ihre Skincare-Marke Parivie Beauty posiert. In einer marmornen Wanne, komplett von Seifenschaum bedeckt, bewirbt sie den Launch ihres neuen Produkts. Mit den Worten "Augen zuerst. Immer. Morgen" kündigt Paris in dem Beitrag den Verkaufsstart an und sorgt damit bei ihren Followern für großes Aufsehen. Auf den Bildern setzt die Reality-TV-Ikone konsequent auf Luxus-Vibes: Paris trägt ein funkelndes Collier, eine auffällige Kette, Mini-Ohrringe und krönt den Look wortwörtlich mit einer glitzernden Tiara.

Ihr blondes Haar ist zu einem eleganten Updo gestylt, einzelne Wellen umspielen ihr Gesicht. Mal lächelt sie ausgelassen in die Kamera, umgeben von rosafarbenen Beauty-Produkten, einem plüschigen Kissen und einer flauschigen Tasche, mal blickt sie verführerisch über die Schulter. Währenddessen versinkt die zweifache Mutter im Schaum. In einigen Motiven gönnt sich die Hotelerbin einen Zuckerkeks mit pinkem Frosting und hält dazu ein rosa Martini-Glas in der Hand. Später steigt sie aus der Wanne, präsentiert dazu Leoparden-High-Heels und einen transparenten weißen Morgenmantel, kombiniert mit schimmernden Pasties und glitzernden Silberketten. In einem Shot hält sie dabei demonstrativ die neue Augencreme in die Kamera.

Mit Parivie, das Paris im vergangenen Jahr mitgegründet hat, verfolgt die Geschäftsfrau eine klare Vision. "Das Ziel war, etwas zu kreieren, das sich wunderschön unapologetisch und empowernd anfühlt", verriet sie im Interview mit Hypebae. Die Produkte sollen trotz des schnellen, digitalen Alltags kleine Rituale schaffen und Selbstvertrauen schenken. Gleichzeitig erzählte die Zweifachmama offen von ihrem Leben mit ADHS, mit dem sie sich in ihren späten Zwanzigern diagnostizieren ließ. "Ich wäre ohne das nicht die Unternehmerin, die ich heute bin", erklärte sie dem Magazin und betonte, dass ihr Gehirn anders arbeite. Genau das gebe der Kultblondine kreative Energie.

Imago Paris Hilton bei den WWD Style Awards 2026 im Regent Santa Monica Beach

Getty Images Paris Hilton im Februar 2025

Getty Images Paris Hilton im Januar 2025 in New York