Andy Dick offenbart Gehirnschäden nach Überdosis

Andy Dick (60) spricht erstmals offen über die gesundheitlichen Folgen seiner Überdosis im Dezember. In der aktuellen Episode des Podcasts "Howie Mandel Does Stuff" bestätigte der Comedian, dass sein Herz während des Vorfalls am 9. Dezember tatsächlich aufgehört hatte zu schlagen. "Lila, keine Atmung", beschrieb Andy seinen damaligen Zustand gegenüber Moderator Howie Mandel. Der 60-Jährige wurde damals auf einem Gehweg in Hollywood aufgefunden, wo er bewusstlos zusammengesackt war. Wie ein Video des Vorfalls zeigt, wurde ihm Narcan verabreicht, ein Notfallmedikament gegen Opioid-Überdosierungen. An den Vorfall und die Wiederbelebung selbst hat der Schauspieler keinerlei Erinnerung. "Es gab keine hellen Lichter", scherzte er. Seine erste Erinnerung sei das Aufwachen im Krankenwagen gewesen.

Nach dem Vorfall untersuchten Ärzte den Kopf des "NewsRadio"-Stars und führten einen Scan durch. Dabei stellten die Mediziner laut Andy fest, dass er "etwa fünf bis sieben Löcher" im Gehirn habe, die sein Gedächtnis beeinträchtigten. Als Howie fragte, ob er "Läsionen" meine, antwortete Andy: "Das ist nicht das Wort, an das ich mich erinnere, dass sie es benutzt haben." Der Regisseur einer Dokumentation über seinen Weg zur Nüchternheit, Adam Carbone, war bei dem Vorfall vor Ort und leistete erste Hilfe. Heute lebt der Comedian in einer betreuten Wohngemeinschaft für Nüchternheit, in der Substanzkonsum verboten ist. "Sie machen Drogentests", erzählte Andy. "Ich bin nicht high. Ich nehme keine Pillen. Ich mache nichts außer Kaffee." Auf Nachfrage, warum er immer wieder zu Drogen und Alkohol greife, nannte er Langeweile als Hauptgrund.

Andy ist seit Jahrzehnten für seinen Kampf gegen Drogensucht bekannt. Der Schauspieler, der in den 1990er Jahren mit der "Andy Dick Show" bekannt wurde, hat drei erwachsene Kinder: Lucas, Meg und Jacob. Ein Sprecher des Comedians bestätigte Ende Januar gegenüber dem Magazin People, dass Andy nach seinem Aufenthalt in einer Entzugsklinik nun "nüchtern" sei und viel habe, worauf er sich freuen könne. Seine Tochter Meg aus der Beziehung mit Ex-Partnerin Lena Sved erwartet ein Baby, womit Andy zum ersten Mal Großvater wird. Im Podcast betonte der 60-Jährige, dass er für seine Familie versuchen wolle, nüchtern zu bleiben. "Ich muss, Kumpel. Ich muss einfach", sagte er zu Howie. Ob er seine Nüchternheit dauerhaft garantieren könne, ließ Andy jedoch offen.

Michael Buckner/Getty Images Andy Dick, Schauspieler

Getty Images Andy Dick, Januar 2013

Getty Images Andy Dick im Februar 2015