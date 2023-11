Khloé Kardashian redet erstmals über Tristans Affärenbaby

Es ist eine Premiere, mit der womöglich niemand gerechnet hat. 2022 ging die langjährige Beziehung von Khloé Kardashian (39) und Tristan Thompson (32) in die Brüche. Der Grund: Der Basketballer hatte über mehrere Monate eine Affäre zu Maralee Nichols, aus der ihr gemeinsamer Sohn Theo hervorging. Der skandalöse Seitensprung machte besonders der Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zu schaffen – umso verwunderlicher, dass Khloé nun in ihrer Show darüber spricht!

In der aktuellen Folge von The Kardashians erinnert sich die 39-Jährige gemeinsam mit ihrem Ex an dieses dunkle Kapitel aus ihrem Leben. "Ich bin jetzt an einem Punkt, an dem ich die Fehler, die ich gemacht habe, wirklich sehen und zugeben kann. Ich glaube nicht, dass ich vor Jahren den Schaden sehen konnte, den ich wahrscheinlich verursacht habe", gesteht ihr Tristan. Daraufhin erklärt Khloé, dass er ihre gesamte Familie da hineingezogen habe: "Was passiert ist, ist ja keine Kleinigkeit. Aber es ist Zeit seitdem vergangen und es ist vorbei. Mein Sohn ist hier und dein anderer Sohn ist hier."

Erst im Oktober sprach Khloé in ihrer eigenen Realityshow offen darüber, wie sie mit dem Babyskandal umging. "Ich habe sechs Monate lang überhaupt nicht mit Tristan gesprochen. Nicht einmal über die Kinder", erklärte die Beauty. Dass Tristan sie einmal betrogen habe, habe sie verstehen können – sein Betrug während der Leihmutterschaft sei hingegen besonders schlimm gewesen.

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols und Baby Theo im Februar 2022

Getty Images Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Sohn Tatum

