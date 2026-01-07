Matt Kalil verklagt Ex Haley wegen krasser Penis-Kommentare

Ex-NFL-Star Matt Kalil zieht wegen der expliziten Aussagen seiner Ex-Frau Haley Kalil (33) vor Gericht. Der frühere Footballprofi hat in Los Angeles Klage gegen das Model eingereicht, nachdem es in einem Twitch-Stream im November 2025 bildhaft über die Größe seines Intimbereichs gesprochen hatte. In dem Gespräch mit Streamer Marlon Garcia behauptete Haley, seine Penisgröße sei der "größte Faktor" für die Scheidung 2022 gewesen und verglich ihn mit "zwei Coke-Dosen, vielleicht sogar einer dritten". Matt will sich das nicht länger gefallen lassen und fordert laut TMZ vor Gericht Schadensersatz von mehr als 64.300 Euro.

In den Gerichtsunterlagen wirft Matt seiner Ex "entwürdigende" und "tief persönliche" Aussagen vor, die ihn und seine Familie einem unerwünschten Rampenlicht ausgesetzt hätten. Er argumentiert, Haley habe "höchst intime und private Fakten" über seinen Körper und sein Sexleben öffentlich gemacht und sich damit eine deutliche Steigerung ihrer Reichweite, Klickzahlen und Einnahmen gesichert. Besonders belastet sieht sich auch Matts neue Ehefrau Keilani Asmus: Laut Klage soll sie seit dem viralen Clip immer häufiger "verstörende" und "alarmierende" Nachrichten erhalten. Haley ließ über Page Six erklären, ihr sei der Schutz der Privatsphäre ihres Ex-Mannes wichtig und sie bedaure, dass nur ein kleiner Ausschnitt des eineinhalbstündigen Gesprächs im Netz groß gemacht werde.

Haley hatte in dem Stream von intimen Herausforderungen in der Ehe gesprochen und erzählt, wie das Paar Hilfe bei Therapeuten, Ärzten und sogar mit operativen Lösungen gesucht habe. Die Beziehung begann 2012, als Matt von den Minnesota Vikings gedraftet wurde, drei Jahre später gaben sich beide auf Hawaii das Jawort. Nach außen präsentierten sie sich lange als Glamour-Paar, bevor Haley 2022 die Scheidung einreichte. Inzwischen baut die Influencerin ihre Online-Karriere weiter aus, während der Ex-Athlet nach seinem Rückzug aus der NFL eigentlich ein deutlich ruhigeres Leben führen wollte – bis Haleys ungeschminkter Schlafzimmer-Talk unverhofft zum globalen Thema wurde.

Getty Images Haley Kalil und Matt Kalil, Juli 2021

Getty Images Haley Kalil, Influencerin

Getty Images Keilani Asmus und Matt Kalil, Mai 2023

