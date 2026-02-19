Penis-Kommentare: Haley Kalil wehrt Klage ihres Ex-Mannes ab

Haley Kalil (33) legt im Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Matt Kalil nach und fordert weiterhin, dass ein Richter dessen Klage gegen sie abweist. Das Model hatte in einem Podcast pikante Details über ihre gescheiterte Ehe preisgegeben und dabei behauptet, die beträchtliche Penisgröße ihres Ex-Mannes sei mitverantwortlich für das Scheitern ihrer Beziehung gewesen – sie verglich sein Geschlechtsteil mit "zwei, vielleicht sogar drei übereinandergestapelten Cola-Dosen". In neuen Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, argumentiert Haley nun, dass sie den früheren NFL-Spieler in dem Podcast zu keinem Zeitpunkt namentlich erwähnt habe. Dass Zuhörer trotzdem auf Matt schließen konnten, liege laut Haley einfach daran, dass beide öffentliche Personen seien.

In seiner Klage hatte Matt behauptet, die "invasiven Kommentare" von Haley hätten seinen Versuch zunichtegemacht, nach seinem Rückzug aus dem Football aus der Öffentlichkeit zu bleiben. Doch Haley kontert: Ihr Ex-Mann sei sehr wohl eine Person des öffentlichen Lebens, weshalb sein Argument nicht stichhaltig sei. Zudem gebe es keine Rechtsprechung, in der der wahrheitsgemäße Bericht einer Frau über ihre eigenen sexuellen Schmerzen als Verletzung der Privatsphäre einer anderen Person gewertet wurde. Haleys Anwalt Matthew Bialick erklärte gegenüber TMZ: "Das Recht einer Frau, wahrheitsgemäß über ihre eigenen Beziehungen und ihr eigenes sexuelles Trauma zu berichten, liegt im Kern des Schutzes durch den ersten Verfassungszusatz."

Matt hatte im November 2025 in einem Twitch-Stream mit Streamer Marlon Garcia von Haley zu hören bekommen, seine Penisgröße sei der größte Faktor für ihre Scheidung im Jahr 2022 gewesen. Der frühere Footballprofi, der sieben Saisons in der NFL spielte, reichte daraufhin in Los Angeles Klage gegen seine Ex-Frau ein und forderte Schadensersatz von mehr als 64.300 Euro. Haley war als Model für die Sports Illustrated Swimsuit Edition tätig und trug zudem den Titel Miss Minnesota USA. Ein Richter muss nun entscheiden, ob Matts Klage bestehen bleibt oder ob Haleys Antrag auf Abweisung stattgegeben wird.

Haley Kalil und Matt Kalil, Juli 2021

Haley Kalil, Influencerin

Haley Kalil, Model

