Sexprobleme: TikTok-Star Haley Kalil packt über Trennung aus

Haley Kalil (33) hat jetzt in einem Twitch-Stream erstmals offen über den wahren Grund ihrer Scheidung von Ex-NFL-Profi Matt Kalil gesprochen. Die Influencerin und der ehemalige Football-Spieler hatten sich laut Bunte nach sieben Jahren Ehe im Jahr 2022 getrennt. Offiziell hieß es damals, es habe "unüberbrückbare Differenzen" gegeben. In Wahrheit, so Haley heute, hätten Intimitätsprobleme aufgrund der außergewöhnlichen Körpermaße ihres Ex-Mannes zur Trennung geführt. "Wir haben alles ausprobiert. Es war einfach unmöglich – es sei denn, man bricht in Tränen aus", sagte sie lachend im Gespräch mit Streamer Marlon Garcia.

Wie Haley weiter schilderte, habe das Paar sogar professionelle Hilfe in Anspruch genommen, um ihr Problem zu lösen. Ärzte und Therapeuten seien zu Rate gezogen worden, doch keine der Bemühungen habe geholfen. "Kein Witz! Wir haben sogar über eine Fettabsaugung nachgedacht", enthüllte die Influencerin. Mit einem drastischen Größenvergleich heizte sie die Diskussion weiter an: "Er war wie zwei übereinander gestapelte Coladosen – vielleicht sogar drei." Gesprächspartner Marlon reagierte fassungslos auf ihre Offenheit, doch Haley blieb laut Bunte bei ihren Aussagen und betonte, wie schwierig die Situation gewesen sei.

Seit der Trennung hat sich für beide viel verändert. Haley, mit Millionen Followern auf TikTok und Instagram, zählt heute zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars der USA. Matt wiederum hat nach seiner NFL-Karriere auch privat sein Glück gefunden, wie die Bunte berichtet: Im April 2024 heiratete er Model Keilani Asmus in Las Vegas, und kurz darauf kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Während Haley ihre Fans regelmäßig mit humorvollen Beiträgen unterhält, bleibt Matt inzwischen eher aus der Öffentlichkeit heraus.

Getty Images Haley Kalil bei den 77. Primetime Emmy Awards in Los Angeles 2025

Getty Images Haley Kalil bei der Time100 Next in New York City

Getty Images Haley Kalil, Model

