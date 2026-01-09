Disneys neue Rapunzel: Das ist Schauspielerin Teagan Croft

Rapunzel hat ein neues Gesicht: Teagan Croft (21) übernimmt die Hauptrolle in Disneys geplanter Realverfilmung. Die Australierin könnte Fans der Serie "Titans" bekannt vorkommen, darin spielte sie die Rolle der Rachel Roth. Abgesehen davon ist die Blondine hierzulande noch recht unbekannt. Ihre erste Rolle hatte sie mit neun Jahren in einer Theateraufführung von "Wer die Nachtigall stört". Danach folgten Auftritte in einem australischen Film und einer Daily Soap. 2016 zog sie mit ihrer Familie in die USA, um ihre Karriere weiterzuverfolgen, und wurde zwei Jahre später in der DC-Comics-Serie gecastet.

An Teagans Seite wird Milo Manheim als Flynn Rider in der Märchenverfilmung zu sehen sein. Bestätigt wurde das Duo vor wenigen Tagen vom Studio selbst, das auf X schrieb: "Teagan Croft und Milo Manheim sind Rapunzel und Flynn Rider in der Realverfilmung von 'Tangled'. Nur im Kino." Bei den Fans des Märchens kam diese Neuigkeit unterschiedlich an. Ein User freute sich: "Der Film könnte mit diesen beiden tatsächlich funktionieren!" Doch einige Follower hatten gehofft, dass Sabrina Carpenter (26) oder Dove Cameron (29) die Hauptrolle ergattern würden. "Meiner Meinung nach ein großer Fehlgriff bei der Besetzung", hieß es in einem Kommentar.

Auf dem geplanten "Rapunzel"-Remake lastet ein großer Druck. 2025 veröffentlichte Disney "Schneewittchen", doch der Film wurde zu einem der größten Flops in der Geschichte des Studios. Fans ließen ihren Missmut vor allem an Hauptdarstellerin Rachel Zegler (24) aus, da sie im Vorhinein das Original aus dem Jahr 1937 als "veraltet" beschrieben und die Liebesgeschichte des Streifens kritisiert hatte. Im Gespräch mit Variety betonte sie damals: "Es kann sehr ärgerlich sein, wenn Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden oder Witze nicht verstanden werden."

Getty Images Teagan Croft, Schauspielerin

Getty Images Milo Manheim, Schauspieler

Getty Images Rachel Zegler, Oktober 2025

