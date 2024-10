Fans nie zufrieden? Rachel Zegler bietet Hatern die Stirn

Die Neuverfilmung des Disney-Klassikers "Schneewittchen" sorgte für aufgewühlte Gemüter. Von Beginn an waren die Fans mit dem Film nicht zufrieden. Zuletzt stand vor allem Hauptdarstellerin Rachel Zegler (23) im Zentrum der Fan-Wut. Als sie betonte, ihre Schneewittchen sei eine mutige und vor allem unabhängige junge Frau, beschuldigten Fans sie, die Liebesgeschichte des Märchens kleinzureden und in eine zu woke Story zu verwandeln. Für Rachel absolut sinnlose Argumente. "Es kann sehr ärgerlich sein, wenn Dinge aus dem Zusammenhang gerissen werden oder Witze nicht verstanden werden. Die Liebesgeschichte ist sehr wichtig", betont sie gegenüber Variety. Die Produktion habe nie vorgehabt, den Film ohne Romantik umzusetzen. Ihre Aussage sei lediglich missverstanden worden.

Hass gegen Frauen in der Branche sei leider allzu normal, so Rachel weiter. "Ich habe mein ganzes Leben lang, während meiner Karriere, beobachtet, wie Frauen niedergemacht wurden. [...] Ich fürchte, wir werden das noch eine sehr lange Zeit erleben", meint die Schauspielerin. Für sie fühle es sich manchmal an, als bewege man sich rückwärts – so sei es zumindest gewesen, als sie für ihre Darstellung der Schneewittchen angegriffen wurde. Die treuen Disney-Fans waren nämlich nicht nur wegen Rachels Interpretation der Prinzessin unzufrieden. Aufgrund ihrer kolumbianischen Wurzeln war sie vielen auch nicht "weiß genug", werde Schneewittchen doch mit "Haut so weiß wie Schnee" beschrieben.

Für die Produzenten von "Schneewittchen" wird es jetzt wohl ein großes Kunststück, den Film zum Erfolg zu machen. Denn die Hauptfigur ist nicht das einzige, was den Fans nicht gefällt – auch die sieben Zwerge sorgten für jede Menge Kritik. Ganz zu Beginn kritisierte unter anderem Game of Thrones-Star Peter Dinklage (55), dass die Besetzung kleinwüchsiger Schauspieler unangebrachte Stereotype bediene. Also setzte Disney die Märchenfiguren per CGI um. Aber auch das gefiel vielen nicht: Das Erscheinungsbild der zauberhaften Waldbewohner sehe nun unnatürlich aus, so viele Fans.

Anzeige Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press "Schneewitchen", Disney-Film von 1937

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Dinklage bei der Berlinale Eröffnungszeremonie im Februar 2023

Anzeige Anzeige