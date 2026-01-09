Henry Winkler (80) denkt noch lange nicht an den Ruhestand

Henry Winkler (80) macht allen, die ihn in Rente schicken wollen, eine klare Ansage: Der Schauspieler mit mehr als fünf Jahrzehnten im Showbusiness denkt nicht daran, kürzerzutreten. Im Podcast "IMO with Michelle Obama & Craig Robinson" erklärte der zweifache Golden-Globe-Gewinner, dass Ruhestand für ihn "das Allerletzte" sei, woran er denke: "Ich werde in Rente gehen, wenn ich physisch nicht mehr in der Lage bin, zu schauspielern." Seiner Meinung nach sei es das Beste, auch im Alter in Bewegung zu bleiben.

Der US-Amerikaner sei dankbar für seine lange Karriere. Nach seinem Emmy-Gewinn für "Barry" 2018 und weiteren Nominierungen fühlt sich der Publikumsliebling weiterhin wohl vor der Kamera. Parallel zu seinen Dreharbeiten setzt er seine Zusammenarbeit mit der Autorin Lin Oliver fort: Gemeinsam veröffentlichten sie im Mai das Buch "Detective Duck: The Mystery at Emerald Pond" und knüpfen damit an eine lange Reihe erfolgreicher Kinderbücher an.

Auch in seinem Privatleben lässt sich Henry nicht von seinem fortgeschrittenen Alter aufhalten. Am liebsten verbringt er Zeit mit seiner Frau Stacey Weitzman und ihren Kindern. Ende Dezember teilte er obendrein ein Video seines jüngsten Abenteuers auf Instagram. Darin war zu sehen, wie der 80-Jährige eine Zipline hinuntersauste. Die Fans des Hollywoodstars waren von dem Clip begeistert. "Du bist unglaublich, Henry!", hieß es in einem Kommentar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Winkler, Hollywoodstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Henry Winkler im Jahr 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / hwinkler4real Henry Winkler, Dezember 2025

Anzeige

Wie findet ihr Henry Winklers Ansage gegen den Ruhestand? Großartig. Das ist eine tolle Einstellung. Ein bisschen kürzertreten würde ihm nicht schaden. Ergebnis anzeigen