Cindy Williams verstorben: Hollywood trauert um den Filmstar

Viele trauern um Cindy Williams (✝75). Ende Januar verstarb die Schauspielerin nach einer kurzen, aber schweren Krankheit. Sie hinterlässt ihren Mann und ihre zwei Kinder in großer Trauer. Aber auch ihre einstigen Kollegen sind tief bestürzt von dem Tod der "Laverne & Shirley"-Darstellerin, die sich durch zahlreiche Filme und Serien einen Namen machte. Nun widmeten einige Hollywood-Stars Cindy liebe Worte und erinnerten an sie.

Gegenüber People drückte Ron Howard (68) seine Trauer aus. Gemeinsam standen sie 1973 für den Film "American Graffiti" vor der Kamera. "Wir haben uns letztes Jahr bei einer Veranstaltung in Palm Springs getroffen und ich war so beeindruckt davon, wie ihre Intelligenz, ihre Energie und ihr Sinn für Humor immer noch auf Hochtouren laufen. Es ist wirklich ein Schock, sich vorzustellen, dass dieser Funke nicht mehr da ist", gab der Schauspieler zu.

Auch Henry Winkler (77) widmete ihr warme Worte. "Cindy war meine Freundin und Arbeitskollegin, seit ich sie 1975 am Set von 'Happy Days' kennengelernt habe. Nicht ein einziges Mal habe ich sie erlebt, als sie nicht liebenswürdig, fürsorglich und freundlich war. Cindys Talent war grenzenlos. Es gab kein Genre, das sie nicht erobern konnte. Ich bin so froh, dass ich sie kannte", betonte er gegenüber The Hollywood Reporter.

Getty Images Ron Howard, Schauspieler

Getty Images Cindy Williams, Schauspielerin

Getty Images Henry Winkler, Schauspieler

